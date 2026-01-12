Trámite de la CURP Biométrica: ¿Dónde están los 8 módulos que abrieron en CDMX?

La CURP Biométrica busca reducir errores en los registros, prevenir la suplantación de identidad y facilitar la validación de datos en trámites gubernamentales, educativos y sociales. [Fotografía. Shutterstock]

¿Quieres hacer el registro de tu celular con la nueva CURP biométrica? Si aún no cuentas con este documento, puedes acudir a los módulos habilitados en la Ciudad de México, donde se realiza el trámite como parte de la implementación gradual de esta identificación oficial, a cargo del Registro Nacional de Población (Renapo).

Esta identificación oficial forma parte de un nuevo modelo que integra información personal con datos como huellas dactilares, fotografía facial y firma, lo que permite una validación más precisa de la identidad en trámites oficiales y administrativos.

La CURP biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población tradicional. Además del código alfanumérico y los datos personales, el registro incluye información biométrica que permite confirmar la identidad de la persona con mayor certeza.

Este documento busca reducir errores en los registros, prevenir la suplantación de identidad y facilitar la validación de datos en trámites gubernamentales, educativos y sociales. La captura de datos biométricos se realiza de manera presencial en módulos autorizados.

¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica en la CDMX?

En la CDMX existen distintos módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de la CURP biométrica. En todos los puntos de atención se aplica el mismo procedimiento y se solicitan los mismos requisitos.

Los módulos autorizados se localizan en las siguientes direcciones:

Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc .

. Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Calle Canario S/N, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón .

. Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa.

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa .

. Avenida Constitución esquina Andador Sonora, alcaldía Milpa Alta .

. Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel, alcaldía Tláhuac .

. Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

El trámite de la CURP biométrica no tiene costo y las oficinas brindan atención de lunes a viernes, con horarios que varían entre turnos matutinos y vespertinos.

¿Qué documentos se necesitan para el trámite de la CURP Biométrica?

Para realizar el trámite, las personas deben presentar la siguiente documentación en original:

Identificación oficial vigente, como credencial del INE o pasaporte.

Acta de nacimiento certificada.

CURP actual certificada/validada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, es necesario que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal, quien deberá presentar identificación oficial y el documento que acredite el parentesco o la tutela.

¿Cómo se agenda la cita para el trámite?

Para evitar largas filas en el trámite de la CURP biométrica, es posible agendar una cita en la plataforma del Registro Nacional de Población: citas.renapo.gob.mx/citas/.

Durante el proceso, las personas deben seleccionar el servicio correspondiente, definir la fecha y el horario disponibles, así como registrar los datos personales como:as

CURP.

Nombre completo.

Correo electrónico.

Código postal.

Estado de nacimiento.

Teléfono.

Una vez confirmada la cita, el sistema genera un comprobante que debe presentarse el día del trámite. La atención se brinda únicamente a las personas que cuentan con cita registrada.