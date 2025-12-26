Licencia permanente 2026: ¿Cuáles son los requisitos para tramitarla desde la App CDMX?

El trámite de la licencia de conducir permanente también está disponible desde la App CDMX.

¿Vas a tramitar tu licencia de conducir permanente 2026? Uno de los regalos de Navidad adelantados por el Gobierno de la Ciudad de México es que este trámite se extenderá hasta el próximo año, debido a que su fecha límite era el 31 de diciembre.

Otra de las buenas noticias es que cada vez será más fácil tramitar la licencia permanente debido a que ahora será posible hacerlo también por medio de la App CDMX.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que será indispensable un requisito y se trata de tener registrados los datos biométricos.

La licencia de conducir permanente en CDMX mantendrá un costo de mil 500 pesos y en caso de alguna duda, es posible contactar al Chatbot CDMX de Locatel o llamar al 55 56 58 11 11.

¿Cómo registrar mis datos biométricos?

Los datos biométricos quedarán registrados junto con la CURP biométrica e incluyen lo siguiente:

Foto de la cara.

Huellas dactilares.

Escaneo del iris.

Firma electrónica.

Para el registro es necesario hacer una cita en el portal del Registro Nacional de Población (Renapo) o del Gobierno de la CDMX.

En cualquiera de las dos páginas se selecciona la opción ‘Curp biométrico’ para elegir el día y hora de la cita.

Por el momento, solo existe un módulo para dicho trámite y está en calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La cita se agenda al ingresar los datos como nombre completo, fecha de nacimiento, género y entidad de nacimiento.

Al confirmar la cita, se aparta tu lugar y se guarda el comprobante o código que será necesario presentar ese día junto con una identificación oficial vigente como credencial de elector o pasaporte.

¿Cuáles son los requisitos para la licencia de conducir permanente en CDMX?

Para tramitar la licencia de conducir permanente, ya sea desde la App CDMX, en línea o en alguno de los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) será necesario tomar en cuenta lo siguiente:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa Conduce sin alcohol, conocido como alcoholímetro.

No tener sentencias por delitos viales.

Además, estos son los documentos en original y copia que será necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Línea de captura pagada .

. Cita agendada previamente.

Evaluación teórica realizada.

El último punto se trata del examen teórico que es solo para quienes tramitarán su licencia por primera vez y puede hacerse en línea o desde alguno de los módulos de la Semovi.