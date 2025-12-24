Bad Bunny, de ‘TURiSTA’ en CDMX 2025: Revela su ‘Wrapped’ en México, con el Museo Frida Kahlo y comida

En su visita a México, Bad Bunny visitó sitios como el Museo Frida Kahlo y el Museo de Antropología, en CDMX.

Después del ‘BAILE INoLVIDABLE’ que ofreció Bad Bunny en México con ocho conciertos, el cantante se dio una ‘WELTiTA’ por la Ciudad de México, sitio donde visitó museos y restaurantes.

Tal como lo han hecho artistas como Dua Lipa, la ruta de Bad Bunny constó de sitios frecuentados por miles de capitalinos y turistas, donde la gastronomía mexicana y la cultura no pasan desapercibidas.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘DtMF’ compartió su ‘Wrapped’ (como en Spotify) de México, y agradeció al público por todo lo que vivió en nuestro país las últimas semanas.

La ruta de lugares que visitó Bad Bunny en México

Los ocho conciertos de Bad Bunny en CDMX se realizaron del 10 al 21 de diciembre, y los días que tuvo libres los aprovechó para recorrer ‘de pi a pa’ la ciudad, tal como lo mostró en Instagram.

“De México tengo tanto y tanto que decir, que no me daría una sola storie. Solo diré, ‘gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años’. Les prometo que les amo de la misma forma. Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo”, escribió el artista de género urbano.

Bad Bunny en la Lucha Libre

En cuanto llegó el ‘Conejo Malo’, lo primero que hizo fue ir a la Arena México para presenciar la Lucha Libre; Bad Bunny fue con una máscara de luchador, pero ni tratando de ser incógnito lo logró.

A través de redes sociales se viralizaron imágenes de él en la arena, presenciando la función del 9 de diciembre. Ahora, él mismo compartió un par de videos.

Primero, una imagen desde arriba, y después la toma sale desde primera fila, que fue donde lo captaron algunos paparazzi y difundieron las imágenes.

Bad Bunny fue a una función de Lucha Libre en CDMX. (Foto: Cuartoscuro/ EFE)

Avenida Reforma, en Chapultepec

Desde avenida Reforma, una de las más importantes de la capital, Bad Bunny captó a un grupo de peregrinos, pues su visita coincidió con el Día de la Virgen el pasado 12 de diciembre.

En otra escena, una familia aparece tocando el violín sobre la acera de Reforma, a la altura del Bosque de Chapultepec, a quienes grabó desde lejos.

Precisamente, el artista puertorriqueño visitó el Bosque de Chapultepec, y para memorarlo grabó un video al carrusel que está a la salida del zoológico.

Museo Frida Kahlo

En la alcaldía Coyoacán también se paseó el ‘Conejo Malo’ y acudió a uno de los museos más visitados por locales y extranjeros: la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Fotos de lo que era la cocina de la pintora mexicana, pinturas, pinceles, botellas y uno de los espejos que utilizaba para sus autoretratos, mientras se escucha de fondo una visita guiada.

Museo de Antropología

Al parecer, Benito Antonio Martínez Ocasio es fan de la cultura mexicana, y aprovechó su estancia en CDMX para visitar el Museo de Antropología, en el que se exhibe el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica.

Símbolos como el reloj azteca, escritos prehispánicos, esculturas de dioses mesoamericanos y esqueletos que pertenecieron a dichas culturas son algunos de los que observó.

Al igual que en el anterior, participó en una visita guiada para conocer más a fondo de la cultura.

La ruta gastronómica de Bad Bunny en CDMX

Además de visitar sitios emblemáticos en la capital mexicana, Bad Bunny no desaprovechó la oportunidad para visitar algunos restaurantes y degustar la sazón de nuestro país.

Aunque no aparecen ni menciona los nombres de estos sitios, sí deja ver que probó platillos como una pasta a la crema, vinos y tacos.

También grabó la preparación de uno de los platillos en donde el chef aparentemente raspa un ingrediente contra una tabla de madera; no se alcanza a ver bien qué es.