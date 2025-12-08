Conciertos de Bad Bunny en CDMX: Fechas, horarios, objetos prohibidos, setlist y lo que debes saber

Esto es lo que debes saber de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Llegó el momento de ‘Tirar más fotos’: Bad Bunny finalmente llegó a la CDMX para presentar sus 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros y esto es todo lo que debes saber de sus shows.

Luego de la polémica desatada por el escenario secundario ‘La Casita’ y la venta de la zona ‘Los Vecinos’, el intérprete de ‘La Canción’ comienza su gira por México el 10 de diciembre.

Y los afortunados que consiguieron boletos para los conciertos de Bad Bunny, finalmente van a disfrutar la presentación del cantante puertorriqueño.

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros comienzan el 10 de diciembre. (Foto: Ocesa/EFE)

¿A qué hora empiezan los conciertos de Bad Bunny en la CDMX?

El tour mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’ comenzó con la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, llamada ‘No me quiero ir de aquí’, de ahí se fue a República Dominicana y ahora es turno de México.

Los horarios de inicio de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros únicamente se modifica en una fecha y son los siguientes, de acuerdo con la plataforma digital Ticketmaster:

Miércoles 10 de diciembre: 9:00 p.m.

Jueves 11 de diciembre: 9:00 p.m.

Viernes 12 de diciembre: 9:00 p.m.

Lunes 15 de diciembre: 9:00 p.m.

Martes 16 de diciembre: 9:00 p.m.

Viernes 19 de diciembre: 9:00 p.m.

Sábado 20 de diciembre: 9:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre: 8:00 p.m.

¿Cómo llegar a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros?

Las presentaciones del intérprete de ‘Si veo a tu mamá’ son desde el Estadio GNP Seguros, inmueble al cual se puede acceder en transporte público.

En el caso del Metro, las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, todas dentro de la Línea 9 del Metro de la CDMX (línea café).

En el caso del Metrobús, las estaciones más cercanas son Upiicsa y El Rodeo, ambas de la Línea 2, aunque se debe de caminar una distancia que depende del acceso marcado en el boleto para el concierto de Bad Bunny.

Si llegas en auto, el estacionamiento general está en Puerta 15 (consultar disponibilidad) y la dirección del recinto es la siguiente: Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco.

Mapa del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP. (Foto: Ocesa).

¿Cuál es el posible setlist para los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

El setlist para los conciertos de Bad Bunny no está confirmado, pero al tomar como referencia su show más reciente (que fue en República Dominicana) estas son las canciones que interpreta tanto en el escenario ‘La Casita’ como en el principal.

Primera parte: Escenario principal

‘LA MuDANZA’

‘Callaíta’ (versión en salsa)

‘PIToRRO DE COCO’

‘WELTiTA’ (con Chuwi)

‘TURiSTA’

‘BAILE INoLVIDABLE’

‘NUEVAYoL’

Interludio (con la participación del personaje Concho)

Segunda parte: ‘La Casita’

‘VeLDÁ’

‘Tití me preguntó’

‘Neverita’

‘Si veo a tu mamá’ (versión techno)

‘VOY A LLeVARTE PA PR’

‘Me porto bonito’

‘Bichiyal’

‘Yo perreo sola’

‘Efecto’

‘Safaera’

‘Diles’

‘MONACO’

‘Te deseo lo mejor’

(Canción sorpresa)

‘CAFé CON RON’

‘Ábreme paso’

Tercera parte: Escenario principal

Jacobo Morales Interludio

‘Ojitos lindos’

‘La canción’

‘KLOuFRENS’

‘BOKeTE’

‘DÁKITI’

‘Tarot’

‘No me conoce’

‘CÓMO SE SIENTE’ (Remix)

‘El apagón’

‘DtMF’

‘EoO’

Bad Bunny utiliza 'La Casita' como un escenario principal. (Foto: EFE)

¿Qué objetos están permitidos y cuáles no para los conciertos de Bad Bunny?

Existe un listado de objetos permitidos y no permitidos para acceder al Estadio GNP Seguros durante los conciertos de Bad Bunny y son los siguientes:

Objetos permitidos

Bandera sin asta

Baterías externas para celulares

Binoculares sin láser

Bloqueador solar (máximo 100 mililitros)

Cámaras no profesionales

Gel antibacterial (máximo 100 mililitros)

Lentes de sol

Maquillaje en polvo

Medicamentos con receta

Sombreros y gorras

Tapones para oídos

Toallas y tampones en empaque individual

Objetos no permitidos