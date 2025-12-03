¿Cuánto cuesta un boleto para ‘Los Vecinos’ de Bad Bunny en el Estadio GNP? Precio OFICIAL

La zona 'Los Vecinos' se habilitó para todos los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Ocesa/EFE)

‘Tití me preguntó...’: ¿Cuánto cuesta el boleto para la zona ‘Los Vecinos‘? Esta es una nueva zona que se habilitó para todos los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

La primera presentación del intérprete de ‘Debí Tirar Más Fotos’ es el 10 de diciembre y a una semana de que suceda se habilitó la venta general de los boletos.

Además de la zona ‘Los Vecinos’ en los conciertos de Bad Bunny en CDMX, también fue modificado el escenario debido a La Casita, un segundo sitio donde el artista canta, el cual se localiza en el área de General B.

Bad Bunny 'lleva' La Casita a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Foto: EFE)

Precio oficial del boleto en ‘Los Vecinos’ para el concierto de Bad Bunny

El costo oficial del boleto en ‘Los Vecinos’ se anunció hasta la venta general este 3 de diciembre.

Cada uno de los tickets tiene un costo de $12,183 MXN, en la única opción ‘General’.

El precio cambia ligeramente al depender de la fecha, por ejemplo, para el domingo 21 de diciembre, es de $12, 233 MXN.

Esta cifra ya contiene el cargo por servicio implementado por Ticketmaster, el cual pasó del 22% al 24% por boleto adquirido a partir del pasado septiembre, pues el costo sin cargos es de $9,986 MXN.

Una de las sorpresas para las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros fue la zona ‘Los Vecinos’.

De acuerdo con el mapa oficial compartido por Ocesa, se encuentra detrás del escenario principal y son como una especie de gradas.

La referencia que existe de este sitio es gracias a los conciertos del ‘Conejo malo’ en República Dominicana, país que visitó tras finalizar ‘No me quiero ir de aquí’, su residencia en Puerto Rico.

Ocesa precisó que es una zona no numerada y en realidad es un área de montaje para el evento, por tanto, no incluye mayores beneficios.

Este es el costo oficial del boleto en la zona 'Los Vecinos' para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP. (Foto: Captura Ticketmaster)

¿Cuánto costaron los boletos en otras zonas del Estadio GNP Seguros para los conciertos de Bad Bunny?

El boleto más costoso para los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México era en el área The Pit, que se habilitó muy cerca del escenario principal.

Estos son los precios que tuvieron los tickets en las diferentes zonas habilitadas en el Estadio GNP Seguros:

PIT : 12,183 pesos

: 12,183 pesos Zona GNP : 5,784 pesos

: 5,784 pesos General A : 4,863 pesos

: 4,863 pesos Verde B : 3,722.25 pesos

: 3,722.25 pesos Naranja B : 2,914.50 pesos

: 2,914.50 pesos General B : 2,008 pesos

: 2,008 pesos Verde C : 2,129 pesos

: 2,129 pesos Naranja C: 1,203 pesos

Mapa del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP. (Foto: Ocesa).

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la CDMX?

Los boletos para Los Vecinos están disponibles para la totalidad de conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Las fechas confirmadas del cantante puertorriqueño de género urbano son las siguientes: