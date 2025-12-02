Boletos para ‘Los Vecinos’ de Bad Bunny en el Estadio GNP: Fechas, dónde comprar y todo lo que debes saber

Bad Bunny abrió una nueva sección en el Estadio GNP Seguros: 'Los Vecinos'. (Fotos: EFE / IA Gemini / Ocesa).

¡Estamos listos para un ‘BAILE INoLVIDABLE’! El Estadio GNP Seguros abrió una nueva sección llamada ‘Los Vecinos’ para los ocho conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México, una opción adicional para quienes no alcanzaron boletos.

También quedó definida la ubicación de La Casita, el segundo escenario que Bad Bunny ha incorporado en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS y que se ha convertido en un punto clave dentro de la experiencia del show.

Venta general: ¿Cuándo comprar boletos para la nueva sección ‘Los Vecinos’ de Bad Bunny?

Ocesa informó que la venta de boletos para la sección ‘Los Vecinos’ está disponible a partir del miércoles 3 de diciembre a las 2:00 p.m. (tiempo central de México).

Se trata de una zona general sin asientos numerados que no incluye beneficios adicionales. Se ubica frente a General A, integrada directamente al montaje del escenario, lo que implica ajustes en el plano original del concierto.

Mapa del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP. (Foto: Ocesa).

‘Los Vecinos’ está disponible en todas las fechas de Bad Bunny en CDMX:

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

15 de diciembre

16 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

Bad Bunny visita CDMX en diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Dónde comprar boletos para el concierto de Bad Bunny?

Los boletos se venden exclusivamente a través de Ticketmaster y opera bajo un límite de 8 boletos por comprador, sujeto a las condiciones habituales de la plataforma. La empresa advirtió que los usuarios que excedan ese límite pueden enfrentar la cancelación de su orden sin notificación previa si se detecta repetición de datos como nombre, correo electrónico, dirección o tarjeta de pago.

Venta general: Miércoles 3 de diciembre a las 2:00 p.m.

Sitio oficial de Ticketmaster

Ubicación de La Casita en el Estadio GNP Seguros

La Casita de Bad Bunny será colocada en el centro de la zona General B del Estadio GNP. Este espacio surgió originalmente durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, integrada al escenario principal. En la gira latinoamericana, adoptó el rol de segundo escenario y su posición ha influido en distintas zonas del público, especialmente en ciudades donde fue colocada en el extremo opuesto del escenario principal.

En México, su ubicación reconfigura la distribución visual del espectáculo y amplía la perspectiva de quienes se encuentran en secciones laterales o en zonas generales alejadas del escenario principal.

Bad Bunny utilizó esta casa para grabar el videoclip oficial de 'Debí Tirar más fotos'. (Foto: EFE)

El concepto escénico ha cobrado relevancia fuera de los recintos debido a la demanda presentada en septiembre de 2025 por Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años cuya casa en Humacao, Puerto Rico, sirvió como inspiración para la estructura utilizada en el cortometraje del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y en los conciertos del artista.

Según documentos judiciales descritos por la agencia AP, Carrasco alegó que la exposición de su vivienda incrementó el flujo de visitantes, afectó su privacidad y derivó en una controversia legal por contratos y uso de imagen.

La demanda menciona que la estructura utilizada en los conciertos fue construida con base en medidas y fotos tomadas de la casa original sin autorización para ese fin, y que los contratos firmados por el demandante fueron cuestionados por la forma en que se obtuvieron. El caso fue presentado en la Corte de Primera Instancia en San Juan.

Con información de AP.