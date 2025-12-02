Fátima Bosch no renunciará a corona de Miss Universo pese a polémica: ‘Esto ya empezó y no pienso detenerlo’

Fátima Bosch aclara que no renunciará a la corona de Miss Universo 2025, pese a polémica.

‘Y la polémica seguía y seguía’… Varias personas, incluido el exCEO de Miss Universo México, cuestionan el triunfo de Fátima Bosch en MU 2025, por lo que la modelo tabasqueña ya se pronunció.

Con un video en su perfil de Instagram, la ganadora del certamen aseguró que no renunciará a la corona de Miss Universo 2025, pese a todos los rumores que surgieron desde el pasado 20 de noviembre (21 en Tailandia).

Pero esa decisión no viene solo del título en sí, sino de lo que conlleva ser Miss Universo, pues Bosch Fernández quiere ser inspiración para niñas y jóvenes, y dejar un mensaje positivo a la sociedad.

¿Fátima Bosch renunciará a Miss Universo? Esto dijo

“Quiero hablarles desde un lugar muy personal, desde mi verdad. Ser Miss Universe no es solo llevar una corona, es llevar una misión”, inicia el discurso de Fátima, hija de Bernardo Bosch Hernández, colaborador de Pemex.

Tras ganar Miss Universo 2025, Fátima asegura que si ganó el certamen es porque tiene una misión: que otras niñas y jóvenes vean en ella un modelo a seguir para cumplir sus sueños.

Fátima Bosch regresa a México para un evento navideño tras su victoria en Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

Historia de vida de Miss Universo 2025, factor determinante para no renunciar a la corona

“Cuando yo era niña no recordaba haber visto una celebridad o un artista con el cual yo me pudiera identificar en decir, ‘Si ella puede, yo también puedo’. Por eso, hoy mi misión es clara: convertirme en ese modelo a seguir. No solo para las personas que se identifican conmigo, sino para todos aquellos que en algún punto sintieron que su autenticidad era mucho o era poco”, expresa.

Contrario a lo que muchos usuarios en redes sociales aseguran, su historia de vida como persona neurodivergente está marcada por altibajos y dificultades a las que se enfrentó con valentía y sensibilidad.

“Soy una mujer que aprendió a mirarse de frente, abrazar su historia, pero sobre todo alzar la voz, incluso cuando el mundo le pidió silencio. Sí, crecí siendo una niña neurodivergente, pero esa no es la única parte de mi historia. También crecí con un corazón valiente, con una sensibilidad profunda y una fuerza que me enseñó que ser diferente también es una forma de ser auténtica”, asegura.

Fátima Bosch quiere inspirar a más niñas y jóvenes a cumplir sus sueños. (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, redefine los certámenes de belleza

A diferencia de años anteriores, donde la belleza física era un factor determinante para elegir a Miss Universo, Fátima, hermana de Bernardo Bosch Fernández, considera que el mensaje que transmite su posición es más importante.

“En los certámenes de belleza te terminas convirtiendo en la mujer que un día necesitaste cuando eras niña. Mi historia no es perfecta, es un camino lleno de subidas y bajadas, pero también un camino lleno de fe y de fuerza, pero sobre todo una determinación que jamás me dejó rendirme”, asegura.

Corona de Miss Universo 2025 se queda en México

Fátima Bosch envía su mensaje desde una postura que más allá del título de Miss Universo, por lo que no piensa renunciar a la corona que le otorgaron en noviembre pasado.

Fátima Bosch representó a México en Miss Universo 2025. (EFE / Miss Universe Press)

“Hablo desde mi verdad y desde la misión que llevo en el corazón. Porque sí, soy Miss Universe, pero antes que eso soy Fátima Bosh, una mujer auténtica, valiente e imperfecta (…) Esto ya empezó y no pienso detenerlo. Soy Fátima Bosch Fernández, soy Miss Universo 2025″.

Pese a las críticas que recibió de figuras como Omar Harfouch (exjuez de Miss Universo) o Nawat Itsaragrisil, (director de Miss Universo Tailandia), Bosch Fernández considera que todo valdrá la pena si su historia llena de inspiración a alguien más.