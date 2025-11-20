¿Quién es Fátima Bosch, mexicana GANADORA de Miss Universo 2025?

La travesía llegó a su fin: este jueves se realizó la final de Miss Universo 2025, donde la representante mexicana, Fátima Bosch, ganó la corona y el certamen de belleza.

En la final del concurso, la integrante de la familia Bosch Fernández fue una de las 30 concursantes que participó en distintas etapas, como traje de baño y de noche, así como las rondas de preguntas, y en las que destacó frente a otras de las competidoras.

Desde el inicio del certamen, Miss Universo México 2025 dio de qué hablar gracias a una polémica con Nawat Itsaragrisil, director regional que la insultó en uno de los primeros eventos. Ahora, es la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, ganadora en 2024.

Fátima Bosch llegó de la competencia preliminar de Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

Ella es la modelo tabasqueña Fátima Bosch Fernández

Fátima Bosch Fernández es una modelo originaria de Teapa, Tabasco, que actualmente tiene 25 años, y desde joven mostró su interés en temas como la moda y belleza, por lo que sus estudios están orientados precisamente en este rubro.

Estudio Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, formación que complementó con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Pese a que ahora es una de las figuras mexicanas más relevantes y de mayor influencia, su infancia está marcada por situaciones como bullying escolar.

“Las niñas eran muy crueles conmigo y una que otra maestra que lo mejor no tenía paciencia (…) No tengo rencor. Cada persona es responsable de sanarse a sí misma”, mencionó en una entrevista con Telereportaje en julio pasado.

A diferencia de otros niños, desde la infancia le costó adaptarse al ritmo de aprendizaje gracias a que es una persona neurodivergente: tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia e hiperactividad, algo que trabaja día con día.

La primera propuesta para concursar en Miss Universo México le llegó tan solo con 19 años, pero la rechazó porque precisamente quería concluir sus estudios de forma satisfactoria. Este año, decidió darse la oportunidad y ahora es una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025.

Fátima Bosch utilizó en la preliminar una vestimenta inspirada en la diosa Xochiquetzal para el concurso de trajes nacionales. (Foto: EFE)

Su faceta activista y comprometida con la comunidad

Mientras estudiaba la licenciatura, impulsó diferentes proyectos mezclando su pasión por la moda y las pasarelas: una exhibición de ropa elaborada con telas recicladas.

También llegó a colaborar con asociaciones y fundaciones como Gritos de Amor, creada para apoyar a migrantes no acompañados.

¿Cómo le fue a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Su actuación comenzó con la pasarela en traje de baño, donde llevó un trikini blanco combinado con plataformas beige y orquídeas doradas, mostrando seguridad al caminar.

Más tarde, en la pasarela de vestido de noche, apareció con un diseño rojo de cuello alto y detalles dorados, acompañado por un velo del mismo tono, lo que reforzó su presencia.

Fue incluida en el Top 5, lo que le permitió regresar al escenario para una última pasarela antes de enfrentar las dos rondas de preguntas. En la primera, respondió sobre los retos de ser mujer en 2025 y expresó su intención de usar su voz para generar cambios y promover espacios seguros.

En la segunda ronda, todas las finalistas respondieron la misma pregunta y la modelo mexicana señaló que, de ganar el título, buscaría inspirar a las niñas a expresarse y a reconocer que su voz merece ser escuchada, lo que le dio el primer lugar del certamen.

Polémicas de Fátima Bosch

Pese a que lucha día con día por ser su mejor versión, este año fue protagonista de algunas polémicas, mismas que iniciaron con su participación en el certamen a nivel nacional.

Fátima Bosch en Miss Universo México 2025

Para elegir a la representante mexicana en Miss Universo 2025 se realizó el concurso a nivel nacional el pasado 13 de septiembre, donde después de varias horas entre pasarelas y preguntas, Fátima resultó ganadora.

La ganadora de Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, recibió apoyo de 4 concursantes. (Foto ilustrativa con Gemini IA)

No obstante, solo 4 modelos se acercaron para felicitarla y festejar con ella, mientras las otras solo aplaudían y miraban a los lejos.

Posteriormente, Bosch Fernández señaló tensión en el backstage, pues no sintió sororidad de las otras concursantes mas que de aquellas que hasta ahora son sus amigas.

Incluso hubo algunas, como Miss Puebla, que aseguró que Fátima no merecía ganar y, en cambio, la corona debía ser para Miss Jalisco. A ella se sumaron otras, que mostraron descontento.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La polémica para Bosch, expareja de Kevin Álvarez, no terminó ahí. Unos días después de llegar a Tailandia, sede de Miss Universo 2025, se enfrentó al director regional del certamen, Nawat Itsaragrisil.

El empresario tailandés le pidió que grabara contenido relacionado con el certamen y turismo en Tailandia, pero ella declinó gracias a que en su agenda, previamente elaborada, tenía que atender otros compromisos.

Fátima Bosch usó un traje con penacho, al igual que Fernanda Beltrán. (Fotos: Miss Universe Press / EFE).

Esto molestó a Nawat, quien la insultó y le dijo “tonta” a Fátima Bosch, gesto que la mexicana no permitió y se salió de la sala, lo que provocó que otras se pararan. “¡Siéntate! ¡Escucha, sigo hablando! ¿Por qué te levantas? ¡No tienes una voz!”, dijo, y Nawat llamó a seguridad; incluso, le dijo a otras concursantes que se sentaran si querían seguir en el certamen.

Tras su salida de la sala, Bosch expresó a medios presentes que parte de su trabajo como es demostrar el empoderamiento de la mujer en cualquier situación, sobre todo en aquellas donde se les falta al respeto, sin importar quién o en qué situación sea.

“Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí”, afirmó la también diseñadora de modas y agregó: “la manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas no está bien”, aseguró.

Aunque en ese momento se rumoró su salida del certamen, Fátima Bosch siguió y hoy no solo fue parte del concurso de belleza más importante del mundo, también hizo historia con un discurso que va más allá de la belleza física.