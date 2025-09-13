Final de Miss Universo México 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a la ganadora del certamen de belleza?

La gran final de Miss Universo México 2025 está aquí, donde una de las 32 aspirantes obtiene la corona del certamen de belleza.

El concurso de belleza, celebrado este 13 de septiembre, es la antesala de Miss Universo, porque la ganadora tiene la oportunidad de representar a México y buscar convertirse en la sucesora de Victoria Kjaer, de Dinamarca, que se coronó en 2024.

La final de Miss Universo México 2025 se dividirá en varias etapas. En la primera, se seleccionarán a 16 semifinalistas, luego se elegirán a 4 finalistas y, finalmente, de ellas saldrá la sucesora de María Fernanda Beltrán, ganadora en la edición 2024.

María Fernanda Beltrán fue la representan de México en Miss Universo 2024. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver la transmisión de Miss Universo México 2025 EN VIVO?

Los boletos para Miss Universo México ya están agotados y si no conseguiste uno solo queda seguir la gala en su transmisión en vivo por la televisión.

El evento se transmite en vivo a través del canal 3.1 de Imagen Televisión en la TV abierta, donde pasan los detalles de la gala, desde la presentación de cada una de las candidatas, los desfiles, las entrevistas y finalmente el momento de la coronación.

¿A qué hora inicia Miss Universo México 2025?

Al ser una transmisión en vivo, el programa comienza a la par del concurso de belleza donde 32 candidatas compiten por la corona.

El horario de inicio es a las 6:30 p.m. del tiempo del centro de México desde la Sala Plácido Domingo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, dentro del Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco.

¿Quiénes son las participantes de Miss Universo México?

Entre las participantes, destaca la jalisciense Yoana Gutiérrez como una de las favoritas. A sus 30 años, esta talentosa mujer ha expresado su orgullo por representar a su estado, Jalisco. Además de Yoana, otras candidatas como Linda Gallegos de Aguascalientes y María Ramírez de Zacatecas también son fuertes competidoras. El jurado tendrá la difícil tarea de decidir quién se llevará la corona y representará a México en la 74ª edición de Miss Universo en Tailandia.

La lista completa de participantes es la siguiente:

Aguascalientes : Linda Gallegos

: Linda Gallegos Baja California : Leslie Alejandra Meza

: Leslie Alejandra Meza Baja California Sur : Isabel Chávez

: Isabel Chávez Campeche : Litzy Subías

: Litzy Subías Chiapas : Fernanda Castro

: Fernanda Castro Chihuahua : Priscila Grado

: Priscila Grado Ciudad de México : Ana Karen Cervantes

: Ana Karen Cervantes Coahuila : Karen Ferreira

: Karen Ferreira Colima : Marcela Corona

: Marcela Corona Durango : Valeria Cuevas

: Valeria Cuevas Estado de México : Rubí Barajas

: Rubí Barajas Guanajuato : Yesenia Macías

: Yesenia Macías Guerrero : Isabel Ruiz

: Isabel Ruiz Hidalgo : Fernanda Castillo

: Fernanda Castillo Jalisco : Yoana Gutiérrez

: Yoana Gutiérrez Michoacán : Fedra Alondra Pérez

: Fedra Alondra Pérez Nayarit : Ana Ramírez Muro

: Ana Ramírez Muro Nuevo León : Fernanda Vázquez

: Fernanda Vázquez Oaxaca : Vanessa Ponce

: Vanessa Ponce Puebla : Camila Canto

: Camila Canto Querétaro : Begoña Oviedo

: Begoña Oviedo Quintana Roo : Michelle Domínguez

: Michelle Domínguez San Luis Potosí : Alejandra Díaz

: Alejandra Díaz Sinaloa : Sol Gutiérrez

: Sol Gutiérrez Sonora : Celeste Hidalgo

: Celeste Hidalgo Tabasco : Fátima Bosch

: Fátima Bosch Tamaulipas : Lorena López

: Lorena López Tlaxcala : Elena Roldán

: Elena Roldán Veracruz : Fernanda Puma

: Fernanda Puma Yucatán : Emiré Arellano Escalante

: Emiré Arellano Escalante Zacatecas: María Ramírez

Miss Universo México no es solo un concurso de belleza, sino un espectáculo cultural que celebra la diversidad y el talento de las mujeres mexicanas. Cada participante trae consigo una historia única, y el evento se convierte en una plataforma para mostrar su compromiso y dedicación, así como para resaltar la moda mexicana.

¿Quiénes son los conductores de la gala?

Este año, la conducción estará a cargo de tres reconocidas personalidades de la televisión mexicana: Jacqueline Bracamontes, quien ganó la corona de Miss México en el 2000 y representó a nuestro país en Miss Universo 2001, es la primera de ellas, quien se muestra emocionada de conducir un evento que para ella es importante porque marcó su carrera.

Sus compañeros son la presentadora Gaby Ramírez y el conductor Mauricio Mancera, ellos también expresaron su entusiasmo por integrarse a esta celebración de la belleza y el talento mexicano.

¿Quiénes están en el jurado de Miss Universo México 2025?

Hasta el momento se confirmaron dos integrantes del jurado de Miss México 2025, el primero de ellos es Clovis Nienow, presentador del programa Hoy Día y exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo.

La segunda en ocupar una silla en el jurado es Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera y exintegrante de La Academia.