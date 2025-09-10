Miss Universo México 2025: Fecha, horario, transmisión en vivo, boletos y lo que debes saber del concurso

Y la ganadora de Miss Universo México 2025 es... El certamen de belleza donde participan 32 candidatas a llevarse la corona está ‘a la vuelta de la esquina’ y para esta edición se celebra desde Zapopan, en Jalisco.
Quien resulte ganadora del concurso tiene la oportunidad de representar a México en la siguiente edición de Miss Universo, como lo fue en el caso de María Fernanda Beltrán, de Sinaloa, que estuvo en la gala, celebrada en la Arena CDMX, donde la ganadora fue Victoria Kjaer, de Dinamarca.
¿Cuándo es la final de Miss Universo México 2025?
La gran final de Miss Universo México 2025 está programada para el sábado 13 de septiembre a las 6:30 p.m. en la Sala Plácido Domingo, ubicada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, dentro del Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco.
En el certamen de belleza, las participantes van a ser evaluadas en diferentes categorías como desfile en traje de noche, presentación y entrevistas de diversas índoles como su postura en causas sociales o temas de impacto en la sociedad.
¿Dónde ver la final de Miss México 2025?
La final de Miss Universo México tiene como conductores a Jacqueline Bracamontes, representante de nuestro país en Miss Universo 2001, a Mauricio Mancera y Gaby Ramírez.
El concurso de belleza se transmite en vivo en el canal 3.1 perteneciente a Imagen Televisión, por la TV abierta.
El horario de inicio del programa es a la par del certamen en vivo, es decir, a las 6:30 p.m. del tiempo del centro de México.
¿Quiénes son las participantes de Miss Universo México 2025?
Este año, 32 candidatas representarán a los distintos estados de la República Mexicana. Cada una de ellas no solo destaca por su belleza, sino también por su compromiso social y su deseo de generar un impacto positivo en sus comunidades.
Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco, destaca entre sus compañeras porque llega como una de las favoritas gracias a su localía. El resto de concursantes son:
- Aguascalientes: Linda Gallegos
- Baja California: Leslie Alejandra Meza
- Baja California Sur: Isabel Chávez
- Campeche: Litzy Subías
- Chiapas: Fernanda Castro
- Chihuahua: Priscila Grado
- Ciudad de México: Ana Karen Cervantes
- Coahuila: Karen Ferreira
- Colima: Marcela Corona
- Durango: Valeria Cuevas
- Estado de México: Rubí Barajas
- Guanajuato: Yesenia Macías
- Guerrero: Isabel Ruiz
- Hidalgo: Fernanda Castillo
- Jalisco: Yoana Gutiérrez
- Michoacán: Fedra Alondra Pérez
- Nayarit: Ana Ramírez Muro
- Nuevo León: Fernanda Vázquez
- Oaxaca: Vanessa Ponce
- Puebla: Camila Canto
- Querétaro: Begoña Oviedo
- Quintana Roo: Michelle Domínguez
- San Luis Potosí: Alejandra Díaz
- Sinaloa: Sol Gutiérrez
- Sonora: Celeste Hidalgo
- Tabasco: Fátima Bosch
- Tamaulipas: Lorena López
- Tlaxcala: Elena Roldán
- Veracruz: Fernanda Puma
- Yucatán: Emiré Arellano Escalante
- Zacatecas: María Ramírez
¿Dónde comprar boletos para la final de Miss Universo México 2025?
El sitio web del Conjunto Santander de Artes Escénicas informó que los boletos para el concurso de belleza en la taquilla están agotados.
Sin embargo, la agencia de viajes Travel Time, respaldada por Miss Universo México 2025, ofrece diferentes boletos que incluyen más que la simple entrada al evento.
Por ejemplo, uno de ellos permite el acceso a una comida exclusiva el jueves 11 de septiembre con las 32 candidatas y con María Fernanda Beltrán, ganadora de 2024.
Otras opciones dan entrada al ensayo general el viernes 12 de septiembre y hasta una foto con la ganadora luego de la gala.
- Bronce: Afterparty y lugar exclusivo en la gala por $3,550 MXN
- Bronce Plus: Comida exclusiva con las concursantes más los beneficios anteriores por $6,950 MXN.
- Plata: Mejor lugar en el lugar del evento más los beneficios anteriores por $7,750 MXN.
- Oro: Lugar en los palcos del Conjunto Santander más los beneficios previos por $9,250 MXN.
- VIP: Entrada al ensayo general y asiento en plateas más los beneficios previos por $11,950 MXN.
- Platino VIP: Foto con la ganadora y área VIP en el foro por $13,950 MXN.