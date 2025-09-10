Miss Universo México 2025: Fecha, horario, transmisión en vivo, boletos y lo que debes saber del concurso

La final de Miss Universo México 2025 se celebra en Zapopan, Jalisco, el 13 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

Y la ganadora de Miss Universo México 2025 es... El certamen de belleza donde participan 32 candidatas a llevarse la corona está ‘a la vuelta de la esquina’ y para esta edición se celebra desde Zapopan, en Jalisco.

Quien resulte ganadora del concurso tiene la oportunidad de representar a México en la siguiente edición de Miss Universo, como lo fue en el caso de María Fernanda Beltrán, de Sinaloa, que estuvo en la gala, celebrada en la Arena CDMX, donde la ganadora fue Victoria Kjaer, de Dinamarca.

¿Cuándo es la final de Miss Universo México 2025?

La gran final de Miss Universo México 2025 está programada para el sábado 13 de septiembre a las 6:30 p.m. en la Sala Plácido Domingo, ubicada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, dentro del Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco.

En el certamen de belleza, las participantes van a ser evaluadas en diferentes categorías como desfile en traje de noche, presentación y entrevistas de diversas índoles como su postura en causas sociales o temas de impacto en la sociedad.

¿Dónde ver la final de Miss México 2025?

La final de Miss Universo México tiene como conductores a Jacqueline Bracamontes, representante de nuestro país en Miss Universo 2001, a Mauricio Mancera y Gaby Ramírez.

El concurso de belleza se transmite en vivo en el canal 3.1 perteneciente a Imagen Televisión, por la TV abierta.

El horario de inicio del programa es a la par del certamen en vivo, es decir, a las 6:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Quiénes son las participantes de Miss Universo México 2025?

Este año, 32 candidatas representarán a los distintos estados de la República Mexicana. Cada una de ellas no solo destaca por su belleza, sino también por su compromiso social y su deseo de generar un impacto positivo en sus comunidades.

Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco, destaca entre sus compañeras porque llega como una de las favoritas gracias a su localía. El resto de concursantes son:

Aguascalientes: Linda Gallegos

Baja California: Leslie Alejandra Meza

Baja California Sur: Isabel Chávez

Campeche: Litzy Subías

Chiapas: Fernanda Castro

Chihuahua: Priscila Grado

Ciudad de México: Ana Karen Cervantes

Coahuila: Karen Ferreira

Colima: Marcela Corona

Durango: Valeria Cuevas

Estado de México: Rubí Barajas

Guanajuato: Yesenia Macías

Guerrero: Isabel Ruiz

Hidalgo: Fernanda Castillo

Jalisco: Yoana Gutiérrez

Michoacán: Fedra Alondra Pérez

Nayarit: Ana Ramírez Muro

Nuevo León: Fernanda Vázquez

Oaxaca: Vanessa Ponce

Puebla: Camila Canto

Querétaro: Begoña Oviedo

Quintana Roo: Michelle Domínguez

San Luis Potosí: Alejandra Díaz

Sinaloa: Sol Gutiérrez

Sonora: Celeste Hidalgo

Tabasco: Fátima Bosch

Tamaulipas: Lorena López

Tlaxcala: Elena Roldán

Veracruz: Fernanda Puma

Yucatán: Emiré Arellano Escalante

Zacatecas: María Ramírez

¿Dónde comprar boletos para la final de Miss Universo México 2025?

El sitio web del Conjunto Santander de Artes Escénicas informó que los boletos para el concurso de belleza en la taquilla están agotados.

Sin embargo, la agencia de viajes Travel Time, respaldada por Miss Universo México 2025, ofrece diferentes boletos que incluyen más que la simple entrada al evento.

Por ejemplo, uno de ellos permite el acceso a una comida exclusiva el jueves 11 de septiembre con las 32 candidatas y con María Fernanda Beltrán, ganadora de 2024.

Otras opciones dan entrada al ensayo general el viernes 12 de septiembre y hasta una foto con la ganadora luego de la gala.