Ivonne Montero pide que no haya mujeres trans en concursos de belleza: ‘No es correcto’, dijo

Ivonne Montero criticó la inclusión de mujeres trans en concursos de belleza como Miss Universo al asegurar que se genera una desigualdad en los certámenes, por lo que les pidió hacer sus propias competencias.

¿Qué dijo Ivonne Montero de las mujeres trans y los concursos de belleza?

La exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que la inclusión de personas transexuales en estos eventos, por ejemplo, es similar a ver una disputa entre un león y un burro.

“No vamos a poner a concursar a un perro con un gato, son animales completamente distintos, no pondré un león con un burro, sería similar a una carrera de atletismo de una mujer trans que participa con otras mujeres y pues nada, el triunfo sería avasallador y eso no es correcto”, dijo en una entrevista reciente con el programa Sale el sol.

Ivonne Montero no está de acuerdo con la inclusión de mujeres trans en Miss Universo. (Foto: Instagram ivonnemonteroof)

Ivonne Montero pidió a mujeres trans organizar sus propios concursos de belleza

En la misma plática con el espacio televisivo de espectáculos, la actriz agregó sus sugerencias a la comunidad trans, a quienes pidió organizar exclusivos concursos de belleza.

“Que ellos mismos levanten y armen sus competencias, que se sientan orgullosas, que lo organicen, el problema aquí es la imposición”, dijo Montero.

La también cantante enfatizó en que de esta forma no se “ensombrece” la belleza femenina “biológica natural”.

“Es un evento de mujeres, no tenemos por qué quitar algo ya establecido, debería sumar ¿Por qué restar?, ¿por qué querer ensombrecer algo que es tan maravilloso y tiene un sentido? La razón de ser es la belleza femenina biológica natural. Ya sabemos, algunas van con cirugías, pero es un certamen de belleza de mujeres”, declaró la famosa en la misma entrevista citada anteriormente.

Ivonne Montero criticó inclusión de mujeres trans en Miss Universo. (Foto: Instagram @ivonnemonteroof)

Anteriormente, Ivonne Montero ya había criticado la inclusión de transexuales en Miss Universo.

En una entrevista exclusiva para TvyNovelas publicada en enero dijo lo siguiente.

“No es que estemos de acuerdo o estemos en contra, hoy en día todos merecen respeto y merecen un lugar de acuerdo a sus ideas y convicciones, ideologías e inclinaciones, pero sí debemos tener muy claro que cada cosa tiene su espacio”.

En la misma charla descartó ser homofóbica o transfóbica.

Ivonne Montero Ivonne Montero fue la segunda ganadora de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram / @ivonnemonteroof)

Las declaraciones de la exparticipante de La Casa de los Famosos se dieron como reacción a la renuncia de la directora de Mexicana Universal al tener roces con el resto de organizadores del certamen.

¿Por qué renunció Martha Cristiana, directora de Miss Universo México?

Martha Cristiana fue nombrada titular de Miss Universo México en mayo, pero renunció a los dos meses de asumir el cargo.

El motivo lo explicó en un encuentro con los medios de comunicación tras su salida.

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero”, puntualizó la también actriz.