Hija de Ivonne Montero, ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, tendrá complicada cirugía: ‘Ella no quiere’

La actriz y ganadora de la Casa de los Famosos edición 2022, Ivonne Montero, reveló que su hija Antonella será sometida a una nueva cirugía en el corazón.

En un par de semanas, Antonella, la hija de la actriz, tendrá una nueva cirugía y la conductora habló al respecto con el programa matutino, Hoy.

“Tratamos de no hablarlo tanto, porque a ella evidentemente le afecta. Ella no quiere entrar a cirugía, pero yo le digo que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecerlos y orar”, respondió la actriz para el programa entre algunas lágrimas.

Ivonne Montero Ivonne Montero habló sobre la cirugía de su hija a corazón abierto. (Foto: Instagram ivonnemonteroof)

¿Qué cirugía le realizarán a la hija de Ivonne Montero?

Antonella nació con un problema congénito del corazón, por lo que ha sido sometida a diez operaciones y la primera ocurrió cuando tenía menos de un año.

La cirugía actual será para colocarle una prótesis biológica con lo que mejorará su flujo sanguíneo. En su primera operación se le colocó una malla en una arteria para mejorar la circulación en su corazón, mientras que la última operación fue en enero, cuando le colocaron un catéter.

Ahora, tendrá que someterse a una cirugía para reconstruir su arteria pulmonar, la cual está adentro del corazón.

“Es una cirugía a corazón abierta y hay que volver a reconstruir la artería, porque en su momento cuando la reconstruyeron, pues está parchada con parches de animal y eso no crece y ella creció. Lo que está provocando una presión alta”, contó la actriz.

Ivone compartió que la artería de su hija tiene parches de origen orgánico que no han crecido, por lo que la pequeña tiene problemas de presión.

En una entrevista con Telemundo, la ganadora de la Casa de los Famosos 2022, señaló que la operación no se pudo realizar por cateterismo. “Cuando a Antonella le hicieron esa prótesis, pues estuvo muy delicada, estuvo a punto de perder la vida y es una experiencia que no me gustaría volver a vivir en ningún momento”, señaló la actriz.

Ivonne Montero habla sobre la cirugía de su hija. (Foto: instagram ivonnemonteroof)

¿Cuándo será la operación de la hija Ivonne Montero?

Hasta ahora, la actriz solo ha dicho que la cirugía será en dos semanas, aproximadamente a finales del mes de mayo.

Antonella, la hija de la actriz, se encuentra en preparación de dicha cirugía desde la última que tuvo en enero, donde le realizaron un cateterismo.