¿Cuántas balas recibió Alfredo Olivas en 2015? El día que le dispararon al cantante de ‘Prófugos del Anexo’

El cantante Alfredo Olivas, que actualmente está en una gira con Julión Álvarez llamada Prófugos del anexo, sufrió un atentado por parte de tres personas del público en el concierto que dio en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, hace nueve años.

Alfredo Olivas, es un compositor y cantante mexicano de música regional mexicana, principalmente de corridos, entre sus canciones más famosas están Vete, El precio de la soledad, El vals del olvido, El Zoológico y El Día de los Muertos.

Alfredo Olivas fue baleado mientras tocaba el acordeón. (Foto: Instagram @alfredoolivasofficial)

¿Qué le pasó a Alfredo Olivas?

Durante las primeras horas del 28 de febrero del 2015, el cantautor mexicano fue atacado a balazos porque presuntamente ‘Alfredito’ inició un coqueteo con una de las mujeres que acompañaban a los agresores.

Además, diferentes medios de comunicación informaron que el músico arrojó un saco desde el escenario a las mesas donde se encontraban los asistentes, derribando botellas de alcohol

En aquel momento la Fiscalía de Chihuahua informó que los atacantes fueron detenidos y se les decomisaron dos pistolas, como resultado de la balacera murió un menor de edad y dos más resultaron heridos, aparte del cantante.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez están de gira con 'Prófugos del anexo'. (Foto: Instagram / @alfredoolivasofficial).

De acuerdo con reportes compartidos por la prensa, fueron 24 los disparos que hicieron hacia el escenario. Pero no todos impactaron a Alfredo Olivas.

El cantante de corridos compartió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que fueron 6 los balazos que recibió, los cuales le dieron en las piernas, abdomen y en la espalda, pero ninguno de gravedad, se reportó después de ser trasladado al hospital.

“Me hirieron físicamente (...) me preguntaba si no era una pesadilla (...) todos tenemos nuestra historia, pero debemos tomarlo como viene (...) yo no tuve coqueteo con nadie, soy el menos coqueto de todos los cantantes”, compartió el músico de regional mexicana.

El músico tardó dos meses en volver a retomar los conciertos tanto por la recuperación física como por la preocupación de volver a ser agredido.

¿Cuál es el corrido que compuso Alfredo Olivas tras el atentado en su contra?

Alfredo Olivas escribió un corrido donde retrató lo que vivió durante el atentado que sufrió en un concierto en Chihuahua en 2015.

El tema se llama ‘El paciente’ y cuenta la historia de un herido que espera la llegada del médico para ser atendido después de ser baleado.

“Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula, como pasaron los hechos preguntaron peritaje, señor ahora le contesto solo deje que la cuaje y es que cómo se prepara para dejar esta vida si yo no compré boleto y ya estaba de salida”, dice parte de la letra de la canción.