Grupo Firme: 5 polémicas que desató la agrupación de regional mexicano

Durante los últimos años la popularidad que ha alcanzado Grupo Firme es incuestionable, pero al igual que su ascenso a la fama algunos escándalos han acompañado a sus integrantes, quienes se presentarán en un concierto gratuito el próximo 25 de septiembre en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

Será a partir de las 20 horas que los liderados por Eduin Caz presenten ante miles de asistentes éxitos como ‘Ya supérame’, ‘El Tóxico’ y ‘Cada quién’. A continuación, te contamos algunas de sus polémicas.

Borrachera en Yate

En el mes de julio, la banda subió un video de 20 segundos en sus redes sociales mientras se encontraban en un yate de Miami cantando su más reciente sencillo ‘Calidad’, mientras Eduin repartía alcohol directamente de una botella a la boca de sus demás compañeros.

Al finalizar, él hace lo propio y se la empina, mientras de fondo se ve la ciudad con una ruleta. Los usuarios criticaron su forma de beber –no es la primera vez– e incluso lo compararon con José José.

Eduin Caz, hospitalizado de emergencia

En mayo, tras uno de sus conciertos en el Foro Sol, Caz fue ingresado de emergencia a un hospital. Posteriormente, explicó la razón y negó que se tratara de un consumo de drogas a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí y cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, contó.

El mal se lo adjudicó a una hernia hiatal que empeoró luego de que tomara mucho alcohol y alimentos irritantes, lo que le provocó la acidez.

Intercambio con Christian Nodal

El cantante Christian Nodal realizó una dinámica en donde le preguntaba a sus seguidores con quién debería hacer una colaboración. Ante la sugerencia de sus seguidores de buscar a Eduin, el exprometido de Belinda aseguró que no lo conocía.

“Para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista”, dijo. El comentario llegó a los oídos del vocalista, quien aseguró era fanático de Nodal. “Ni hablar, seguiremos con nuestros eventos”, señaló. Al final Nodal se disculpó y recalcó que nunca fue su intención ofender a alguien.

Infidelidad de Eduin Caz

Durante los últimos 13 años Eduin Caz y Daisy Anahy han formado una familia con dos hijos en común. En diciembre del año pasado se filtró un video en donde el cantante aparece con otra mujer, por lo que surgió la versión de una infidelidad.

Ante ello, Caz denunció que lo intentaron extorsionar y aseguró que las cosas con su esposa estaban bien luego de que él mismo le mostrara el contenido.

Tiempo después el influencer Holy Milk, quien mantiene una buena relación con Daisy, confirmó que ya no estaban juntos. El intérprete salió a desmentirlo: “Y tampoco tengo una amante”, dijo.

Grupo Firme, acusados de plagio

El compositor Yariel Roaro acusó a Eduin Caz de plagiar el tema ‘En tu perra vida’ de una canción de su autoría llamada ‘Ya me cansé’, la cual le mandó con la esperanza de hacer una colaboración en conjunto.

“Él escuchó la canción y me dijo que por el momento no podía trabajar porque estaba muy ocupado”, expresó, aunque supuestamente le aseguró que lo harían después. “Decidí no sacar mi rola, pero pasa que en mayo ellos sacaron una canción que es igualita a la mía nada más le cambiaron la letra”.

Ante ello fue el propio Eduin quien le respondió al afirmar que grabó un trabajo en conjunto con Lenin Ramírez, por lo que negó el plagio.