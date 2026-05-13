¿Encuentran a otro ‘espía’ de Xi Jinping? Chino es condenado en NY por dirigir una comisaría de policía

Un hombre del Bronx fue declarado culpable por un jurado de actuar como agente extranjero no registrado mientras dirigía una “comisaría de policía” en el barrio chino de Manhattan bajo las órdenes del gobierno chino.

Jianwang ‘Harry’ Lu, de 64 años, también fue declarado culpable este miércoles 13 de mayo en un tribunal federal de Brooklyn por obstrucción a la justicia. Los fiscales afirmaron que se trataba del primer caso penal de este tipo.

El cargo más grave, obstrucción a la justicia, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, según informó Estados Unidos. Aún no se ha fijado fecha para la sentencia. Lu, ciudadano estadounidense, permanece en libertad bajo fianza.

El abogado de Lu declaró que apelará el veredicto. La embajada china en Washington no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Cuando se presentó la demanda por primera vez en 2023, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que China no opera estaciones con fines políticos en el extranjero.

El caso surge en medio de un mayor escrutinio por parte de funcionarios estadounidenses sobre las presuntas operaciones secretas del gobierno chino, desde Nueva York hasta California. Esta semana, el alcalde de un suburbio acomodado de Los Ángeles renunció tras declararse culpable de actuar como agente extranjero no registrado para China.

Durante el juicio, que duró una semana, la fiscalía argumentó que Lu y otro hombre, Chen Jinping, dirigían la comisaría secreta en nombre del Ministerio de Seguridad Pública de China, el principal organismo de seguridad del país. Chen se declaró culpable en 2024 y está a la espera de sentencia.

Según los fiscales, el puesto de avanzada, ubicado en el número 107 de East Broadway, abrió sus puertas en febrero de 2022 y cerró en octubre de ese mismo año después de que agentes del FBI lo registraran.

Estados Unidos alegó que, cuando Lu se enteró de la investigación estadounidense sobre la emisora, destruyó los mensajes de texto que había intercambiado con un contacto del Ministerio de Seguridad de China.

Según la fiscalía, funcionarios del ministerio ordenaron a Lu que localizara a un disidente chino y defensor de la democracia residente en California, quien había participado en manifestaciones, incluidas las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. Lu solicitó la ayuda de un cómplice para localizar al hombre, pero posteriormente negó haber mantenido conversaciones con él cuando fue interrogado por el FBI, según el gobierno.

“Utilizó una comisaría de policía en la ciudad de Nueva York para atacar a disidentes de la República Popular China en pro de la agenda política del gobierno chino”, declaró James Barnacle, director de la oficina del FBI en Nueva York. “Que el veredicto de hoy sirva de advertencia a otros agentes extranjeros: el FBI mantiene su firme determinación de revelar y desarticular las operaciones clandestinas de naciones adversarias”.

El abogado de Lu, John Carman, argumentó que su cliente no era un espía, sino que había abierto la oficina para ayudar a los ciudadanos chinos que vivían en Estados Unidos a renovar sus permisos de conducir durante la pandemia, cuando los viajes estaban restringidos.

Carman declaró ante el jurado que a su cliente, un activista comunitario de Chinatown, se le había “pedido” que ayudara a abrir la oficina, en lugar de haberle “ordenado” seguir las directrices de los oficiales militares chinos. “La diferencia entre culpabilidad e inocencia es, en realidad, solo una ‘T’”, afirmó.

Tras el veredicto, el abogado defensor afirmó que la “lucha por Harry” continuará con un esfuerzo por revocar la condena.

“Esto no es espionaje, esto no es vigilancia, esto no es recopilación de información”, dijo Carman a las afueras del tribunal. “Los motivos de Harry eran puros”.