¿Protegía a Trump? Suspenden a agente del Servicio Secreto en Miami por ‘exposición indecente’

La oficina de Miami-Dade confirmó el arresto del agente del Servicio Secreto de EU.

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios.

El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo, quien se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

De acuerdo con las autoridades, Spillman estaba asignado a Washington y se encontraba en el área del condado de Miami-Dade como parte de un destacamento encargado de brindar seguridad para un evento.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó su campo de golf Trump National Doral de Miami, como parte de sus actividades durante el fin de semana en el sur de Florida.

¿Qué sabemos de la ‘conducta indecente’ de un agente del Servicio Secreto de EU?

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que la Oficina del Alguacil de Miami-Dade realizó el arresto.

“Estamos al tanto del arresto de un oficial del Servicio Secreto fuera de servicio por parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade”, señaló en un comunicado el jefe de la policía del Servicio Secreto, Richard MacAuley.

Subrayó que “la conducta alegada es inaceptable y contrasta marcadamente con el profesionalismo y la integridad que exijo a nuestro personal”.

Spillman fue detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami con una fianza fijada en mil dólares.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja 2 heridos

Un enfrentamiento a tiros el lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.