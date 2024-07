Atentado contra Donald Trump: La historia del Servicio Secreto que debía prevenir el ataque

Una pregunta que surgió a raíz del atentado contra Donald Trump de este sábado 13 de julio es: ¿quién cuida a los candidatos a la presidencia en Estados Unidos? En México se coordinaron las autoridades federales y locales, mientras que en el país vecino el responsable es el Servicio Secreto.

Trump, quien fue presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021, se encontraba en un evento de campaña en Pensilvania, cuando se escucharon detonaciones de armas y se tuvo que tirar al piso mientras le custodiaban los integrantes del Servicio Secreto.

El candidato republicano se puso de pie y mostraba sangre en el rostro que veía luego de una herida en la oreja, y levantó la mano victorioso, en señal de que no le había pasado nada grave.

El disparo habría venido de un techo de una casa ubicada a 150 metros de donde se hizo el mitin, y el responsable habría sido un joven de 20 años llamado Thomas Crooks, quien utilizó un rifle AR-15 para atacar el evento de Trump y posteriormente fue abatido por el propio Servicio Secreto.

A un día de lo ocurrido la polémica en torno al caso continúa, pues hay quienes se preguntan si el Servicio Secreto pudo haber hecho algo más con la intención de que no ocurriera el ataque que dejó a dos personas muertas: a Croocks y a un bombero.

Algunas de las personas que estuvieron en el mitin dijeron que vieron subir al atacante con un rifle minutos antes de lo ocurrido, y aunque supuestamente lo dijeron, las autoridades supuestamente no respondieron para contener al hombre.

Donald Trump resultó con una herida en la oreja, aunque aún no se determina si fue por disparo directo o por los cristales rotos del teleprompter. Más allá de eso, no tiene ninguna herida más o algo por lo que no pueda continuar con su campaña, pues se espera que acuda a la convención de Republicanos para afianzar su candidatura presidencial.

Qué sabemos sobre el Servicio Secreto de Estados Unidos

El Servicio Secreto ha sido un misterio en la cultura popular, sobre todo por el uso de su nombre en las películas. Su historia se remonta a 1865, cuando Estados Unidos decidió crear una agencia contra la explotación delictiva.

En un principio sus objetivos eran meramente económicos, pues la idea era proteger sistemas financieros y de pagos, así como combatir la falsificación de monedas resultado de la Guerra Civil.

Con el tiempo sus responsabilidades cambiaron, y ahora sus prioridades son la protección y la investigación criminal, siendo clave en las labores de seguridad nacional de Estados Unidos.

Con el paso de los años ha adquirido cada vez más funciones dentro del esquema de seguridad en Estados Unidos, y actualmente se encarga de prevenir estos delitos:

Ciberdelincuencia.

Daños a los servicios financieros.

Fraudes en dispositivos de acceso y bancarios.

Robo de identidad.

Fraude informático.

Hackeos financieros, bancarios y de telecomunicaciones.

Además de estas labores y otras que se desconocen, el Servicio Secreto se encarga de garantizar la seguridad en eventos del Presidente, en este caso Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, así como otras personalidades de importancia nacional, como fue con Donald Trump.

No solo es la protección en eventos, sino que se encarga de proteger al Presidente, vicepresidente, gobernadores, presidentes visitantes, es decir, que cuando Andrés Manuel López Obrador va es cuidado por el Servicio Secreto.

Cabe destacar que no solo se protege a las figuras políticas sino también a sus familias, así como a misiones en el extranjero, la Casa Blanca, la residencia del Vicepresidente, así como algunos edificios de Washington.

Por sus labores de seguridad, así como la importancia e influencia de Estados Unidos, el Servicio Secreto tiene misiones activas en diferentes partes del mundo, así como una oficina en Madrid, España.