VIDEOS: Servicio Secreto evacua a Trump de la cena de corresponsales en la Casa Blanca por disparos

La cena de corresponsales de la Casa Blanca fue abruptamente interrumpida la noche de este sábado luego de que se reportaran disparos en el recinto, lo que activó un fuerte operativo de seguridad en el fueron evacuados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, por el Servicio Secreto.

De acuerdo con primeros reportes de Bloomberg, el incidente ocurrió durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. Testigos señalaron que asistentes se resguardaron debajo de sus mesas mientras agentes de seguridad evacuaban a Trump, Vance y a otros altos funcionarios del gobierno.

Un informe de prensa distribuido a medios indicó que el presunto autor del tiroteo fue detenido y se encuentra bajo custodia. Además, un testigo relató que personal de seguridad gritó a un individuo en un pasillo para que se detuviera, seguido de una conmoción y una serie de disparos.

En el lugar, agentes armados tomaron el escenario mientras se implementaban protocolos de emergencia para proteger a los asistentes. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Trump y la primera dama, Melania Trump, junto con otros miembros del Gabinete, son evacuados en medio de la confusión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el número de disparos, si hay personas lesionadas, ni el posible móvil del ataque. De acuerdo con reportes, se prevé que el evento pueda reanudarse una vez que la situación esté bajo control.

Trump elogia la respuesta del Servicio Secreto y sugiere continuar el evento

Tras el incidente, el presidente Donald Trump calificó la noche como “memorable” y elogió la actuación del Servicio Secreto de Estados Unidos y de las fuerzas del orden, destacando su rapidez y valentía para controlar la situación.

Confirmó que el presunto tirador ya fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”.

“Una noche memorable en Washin

gton D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla. —Presidente Donald J. Trump", escribió en su cuenta de Truth Social.