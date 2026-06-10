Michoacán pone precio a la localización del jefe de escoltas de Carlos Manzo,

La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa por el escolta de Carlos Manzo

La búsqueda de uno de los hombres más cercanos al fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo escaló este martes a una nueva fase.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán difundió la ficha de búsqueda y recompensa para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano y exjefe de escoltas de Carlos Alberto Manzo, considerado prófugo y una pieza relevante dentro de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal.

La publicación de la ficha ocurre después de que el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, solicitara el apoyo de la ciudadanía en la localización del exmilitar.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, el documento contempla una recompensa para quienes proporcionen información útil, eficaz y veraz que permita establecer su paradero.

La Fiscalía señaló que la difusión de la ficha forma parte de las acciones ministeriales para avanzar en las indagatorias relacionadas con el asesinato de Manzo Rodríguez.

Asimismo, indicó que la información sobre la recompensa y los mecanismos para aportar datos serían publicados a través de los canales oficiales de la institución, incluido el Periódico Oficial del Estado.

Jiménez Miranda formó parte del círculo cercano de seguridad del alcalde de Uruapan durante su administración municipal. Además de desempeñarse como jefe de escoltas, también fungió como asesor en temas de seguridad.

¿De qué se le acusa al jefe de escoltas de Carlos Manzo?

Según las líneas de investigación que mantiene abiertas la Fiscalía General del Estado, existe la presunción de que José Manuel Jiménez Miranda era propietario del arma que habría utilizado Ubaldo N., identificado por las autoridades como presunto autor material del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

Las investigaciones también apuntan a una posible participación de José Manuel Jiménez en otro hecho previo al asesinato del alcalde.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, las indagatorias establecen que presuntamente habría disparado contra un adolescente en un incidente ocurrido antes del homicidio del presidente municipal.

La dependencia estatal no ha informado sobre una detención relacionada con el exjefe de escoltas y mantiene activa su búsqueda. En ese contexto, reiteró el llamado a la población para colaborar con información que contribuya a su localización mediante los canales oficiales habilitados para la recepción de denuncias y datos que puedan fortalecer las investigaciones en curso.