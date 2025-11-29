Van por jefe de escoltas de Carlos Manzo: Búsqueda se extiende a todo el país; Fiscalía pide ayuda

Autoridades sostienen que los escoltas de Manzo incurrieron en delitos de homicidio calificado y lesiones por omisión. (Foto: Juan José Estrada / Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán amplió a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre.

La institución pidió la colaboración de autoridades federales, estatales y municipales, luego de que el exmando de seguridad no fuera localizado durante el operativo en el que fueron detenidos siete integrantes del equipo de protección del edil.

Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército, es parte de la misma causa penal en la que ya fueron vinculados a proceso los otros siete escoltas de Manzo, a quienes se les acusa de homicidio calificado y omisión en el asesinato del presidente municipal.

¿Quién es el jefe de escoltas de Carlos Manzo que sigue prófugo?

José Manuel Jiménez Miranda es considerado una pieza clave dentro de la investigación, pues fungía como responsable directo del equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, así como del diseño de los protocolos de seguridad aplicados en eventos públicos.

El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía de Michoacán informó que en el operativo que llevó a cabo en las instalaciones culturales de Uruapan, Jiménez Miranda no se encontraba en el lugar, por lo que se emitió una ficha de búsqueda para su localización y captura.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el coronel retirado podría disponer de conocimientos tácticos que le facilitarían mantenerse oculto. Por ello, la Fiscalía solicitó el apoyo directo de corporaciones federales, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de ampliar los rangos de búsqueda en zonas rurales y fronterizas.

¿Quiénes eran los escoltas de Carlos Manzo y por qué los investigan?

Las autoridades sostienen que el grupo de escoltas de Manzo incurrió en delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas por omisión, al no haber actuado para proteger la integridad del alcalde durante el ataque perpetrado por un menor de 17 años, presuntamente reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En videograbaciones incorporadas a la carpeta de investigación se observa que el agresor logró acercarse al edil en tres ocasiones antes de consumar el ataque.

De acuerdo con dictámenes periciales, el presidente municipal recibió seis impactos de bala en cuestión de segundos. El informe también señala que uno de los escoltas disparó posteriormente contra el agresor, cuando el joven ya había efectuado los tiros que causaron la muerte de Manzo Rodríguez.

Respecto a los escoltas detenidos, la Fiscalía indicó que se trata de seis hombres y una mujer, quienes formaban parte de la Policía Municipal y el día del atentado integraban el primer círculo de seguridad personal de Manzo Rodríguez durante el festival de Encendido de Velas que encabezó.

Los escoltas fueron identificados como Omar M., Alejandro F., Mario Alberto S., Guillermo T., Demetrio D., Osmar Oswaldo G. y Monserrat H., de 47, 21, 45, 43, 44, 56 y 23 años de edad, respectivamente.

Estas detenciones se produjeron el mismo día en el que ingresó a prisión el presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

Con información de EFE.