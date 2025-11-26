‘El Licenciado’ niega relación con el asesinato de Carlos Manzo: Acusa tortura y amenazas de autoridades

'El Licenciado' sería el hombre responsable de coordinar el asesinato de Carlos Manzo vía WhatsApp.

Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, denunció tortura y golpes de elementos del Ministerio Público, además de que denunció cualquier vínculo con el crimen organizado tras ser señalado del asesinato de Carlos Manzo.

El hombre, quien sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, mencionó al juez Luis Fernando Díaz Parrar que no es contador, como se reportó en días pasados, sino que tiene una licenciatura en periodismo, además de que desde 2010 es contratista, especializado en construcción y electricidad.

“Es completamente falsa la manera en que me llaman y se refiere de mí en medios de comunicación. No pertenezco a ningún grupo criminal ni conozco a nadie ¡A nadie!, ligado al crimen organizado", reclamó ‘El Licenciado’.

El hombre sería responsable, presuntamente, de coordinarse mediante WhatsApp con los hombres que le dispararon a Carlos Manzo en el Festival de Las Velas el pasado 1 de noviembre, incluso de ser quien recibía información del círculo cercano del alcalde de Uruapan.

“Ya anda la paloma cuidando la zona”, fue uno de los mensajes que presuntamente pertenecen a ‘El Licenciado’ en los chats relacionados con el asesinato, y que refieren a una de las personas cercanas a Carlos Manzo que lo acompañaban en el recorrido.

Sin embargo, Jorge Armando ‘N’ asegura que él no tiene nada que ver con el ataque a balazos contra Carlos Manzo, además de que presuntamente fue privado de su libertad por hombres encapuchados.

¿Qué sabemos de la presunta tortura contra ‘El Licenciado’?

Durante su declaración al juez Luis Fernando Díaz, Jorge Armando ‘N’ mencionó que su detención ocurrió el 18 de noviembre a las 16:00 horas, cuando iba con su hijo a un partido de futbol.

Según las declaraciones de ‘El Licenciado’, los hombres encapuchados que lo detuvieron lo llevaron a la Fiscalía General del Estado, donde lo golpearon y torturaron, además de que lo amenazaron con dañar a su esposa, quien se encontraba en una sala al lado.

Los reclamos de ‘El Licenciado’ ocurren desde su primera audiencia, y esta ocasión explicó cómo fueron sus 15 años como contratista, donde ha colaborado con empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como asesor del Congreso de la Unión y consejero en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya.

“Tengo un modo honesto de vivir”, reclamó ‘El Licenciado’ a la Fiscalía, quien no le respondió.

¿Qué tiene que ver ‘El Licenciado’ en el asesinato de Carlos Manzo?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el asesinato de Carlos Manzo fue coordinado por ‘El Licenciado’, quien ordenó a los tiradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se colocaran en puntos estratégicos para asesinar al alcalde de Uruapan.

Esta información se obtuvo mediante el análisis de celulares de Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes estuvieron involucrados en el ataque y fueron encontrados muertos en una carretera de Michoacán, presuntamente por el mismo CJNG.

Las conversaciones en WhatsApp vincularían a Jorge Armando ‘N’, quien sería líder de una célula criminal del CJNG en Michoacán.

“Dispárenle a como dé lugar”, fue la instrucción directa de ‘El Licenciado’ a los sicarios involucrados en el asesinato de Carlos Manzo.

