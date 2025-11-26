‘Ya anda La Paloma cuidando la zona’: Persona cercana a Carlos Manzo habría mandado su ubicación al CJNG

Detrás del asesinato de Carlos Manzo estaría una conexión entre su círculo cercano y los hombres del CJNG que le dispararon.

A horas de que comience la segunda audiencia de los siete escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, algunas fuentes aseguran que uno de ellos estaría relacionado con el grupo criminal que lo asesinó el pasado 1 de noviembre.

Luego de tres semanas de indagatorias sobre el asesinato de Carlos Manzo, las primeras versiones indican que la orden de matar al funcionario vino de Ramón Ángel Álvarez Ayala ‘El R1′, jefe de plaza en Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La orden vino luego de la detención en agosto de ‘El Rino’, uno de los principales generadores de violencia en Uruapan, y el hombre encargado de coordinar el asesinato habría sido José Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’ y quien también está detenido.

Dicha coordinación para matar a Carlos Manzo habría sido a través de los celulares, y mediante WhatsApp. En ese sentido, una de las acusaciones está relacionada con los escoltas, ya que lo hicieron pasar tres veces por el mismo lugar en el Festival de las Velas, donde lo mataron en público.

Ahí es donde aparece ‘La Paloma’, como se refieren en los chats del CJNG presuntamente a uno de los escoltas de Carlos Manzo, quien les habría pasado la ubicación del presidente municipal de Uruapan para así contribuir al ataque.

La información, dada a conocer por el diario El País, apunta a que una persona del entorno más cercano a Carlos Manzo “mandaba las ubicaciones” al grupo criminal.

Cabe señalar que aún no está claro si esa persona era un escolta o formaba parte del círculo de Carlos Manzo de otra forma; sin embargo, los chats indican que ‘El Licenciado’ presuntamente escribió: “Ya anda la paloma cuidando la zona, excelente día”.

Al referirse a ‘La Paloma’, el integrante del CJNG se referiría a su contacto, quien les informó que Carlos Manzo había parado en una tienda Oxxo antes de acudir al Festival de las Velas.

Por ahora se desconoce quién sería el responsable de informar sobre el paradero de Carlos Manzo a los integrantes del CJNG y si se trata de uno de sus escoltas, mismo a los que el alcalde de Uruapan eligió personalmente por encima de la protección del Gobierno Federal, esto al tener más contacto y confianza con ellos.

Con información de El País.