¿Otro atentado contra Trump? Detienen a hombre con armas y documentos durante mitin en Coachella

Donald Trump estuvo cerca de un nuevo atentado en su contra, luego de que un hombre en California fuera detenido el sábado 12 de octubre en la localidad de Coachella, quien estaba armado y pretendía asesinar al expresidente.

El hombre detenido es Vem Miller, y de acuerdo con los reportes de las autoridades, fue detenido mientras intentaba burlar un control de seguridad usando un gafete de prensa falso, mismo que detectaron y procedieron a una revisión.

Se dieron cuenta que el registro del auto que tenía era falso, además de que adentro estaba una pistola y una escopeta, pasaportes falsos y licencias de conducir que tampoco eran originales.

El Sheriff local dijo que posiblemente evitaron un tercer atentado contra Trump en lo que va de su campaña presidencial; sin embargo, al hombre detenido lo dejaron salir luego de pagar una fianza por 5 mil dólares tras acusaciones de posesión de armas.

El Gobierno Federal de Estados Unidos no considera que se tratara de un intento de asesinato, y de acuerdo con The New York Post, es posible que el FBI no esté investigando el hecho.

Cabe destacar que el Servicio Secreto dijo que investigará los hechos, y que el incidente “no afectó a las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estaba en peligro”.

Los reportes indican que Vem Miller es un hombre que pertenece a grupos de ultraderecha antigubernamentales, y es posible que las armas las tenga en su poder únicamente para defensa personal. Además, ya contaba con antecedentes de altercados con la policía.

Este sería el tercer intento de asesinato de Donald Trump en lo que va de la campaña presidencial. El primero ocurrió en Butler, Pensilvania, cuando un pistolero atacó desde una casa a metros de distancia y como resultado una bala dio en la oreja del exmandatario.

Un par de meses después, un hombre fue detenido en West Palm Beach, lugar del club de golf de Donald Trump. El detenido portaba un arma y estaba a 300 yardas de Trump, por lo que se investiga el hecho como intento de asesinato.

Con información de The New York Post y EFE.