Obama ‘entra al quite’ por Kamala Harris: La ayudará a obtener el voto de hombres que no la apoyan

La vicepresidenta Kamala Harris está enviando a sus principales representantes para abordar las crecientes preocupaciones de que su escaso atractivo para los votantes masculinos –y su abierta misoginia– han puesto un límite a su desempeño electoral.

El expresidente Barack Obama subrayó esta preocupación directamente durante una visita a una oficina de campaña en Pittsburgh el jueves, diciendo que le preocupaba que “aún no hayamos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los sectores de nuestros vecindarios y comunidades como lo vimos cuando yo estaba en campaña”.

“Me dirijo directamente a los hombres. En parte, me hace pensar que no les agrada la idea de tener una mujer como presidenta”, dijo Obama. “Y están buscando otras alternativas y otras razones para ello”.

La campaña de Harris enviará a su compañero de fórmula, Tim Walz, a una gira dirigida a los votantes masculinos que incluyó una entrevista con la exestrella de la NFL, Michael Strahan, en Good Morning America y entrevistas en la televisión local en estados clave centradas en la caza y el fútbol americano. También se espera que Walz asista al partido de bienvenida en la escuela secundaria de Minnesota donde entrenó fútbol americano.

Los esfuerzos subrayan hasta qué punto el género se ha convertido en una línea divisoria en una elección que parece estar en el filo de la navaja, y las preocupaciones entre los aliados de Harris de que ella necesita hacer más para llegar a los votantes que parecen escépticos sobre respaldar a una mujer para presidente.

“Algunas personas con las que hablé parecen estar buscando una excusa para no votar por Kamala Harris, y creo que eso está plagado de racismo y misoginia”, dijo Paige Cognetti, alcaldesa demócrata de Scranton, Pensilvania, la ciudad natal del presidente Joe Biden, que se encuentra en una región crítica de un estado clave.

Si bien señaló que no es una persona de color, “como funcionaria electa, lo sé cuando lo veo en ese frente”, dijo Cognetti.

Cognetti, cuya zona natal en el noreste de Pensilvania experimentó un cambio dramático hacia Donald Trump en 2016, dijo que a muchos votantes ahora no les gusta.

“No les gusta su forma de hablar, no les gusta su misoginia, no les gustan sus diatribas racistas, no les gusta lo que dice, realmente no les gusta quién es”, dijo Cognetti, pero agregó que siente que algunos votantes están tratando de crear “una estructura de permisos” para apoyar al expresidente sobre Harris.

Las encuestas subrayan el alcance del desafío de Harris

Los votantes masculinos probables prefirieron a Trump sobre Harris en una encuesta del New York Times/Siena College publicada a principios de esta semana. El expresidente y sus principales aliados, incluido el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, han centrado sus esfuerzos de campaña en gran medida en aumentar su participación en el electorado masculino, apareciendo en podcasts deportivos y publicando anuncios dirigidos a un público masculino.

Harris también ha tenido dificultades para ganarse el apoyo de algunos sindicatos dominados por hombres que tradicionalmente han respaldado a los demócratas y que apoyaron la candidatura presidencial de Biden. El mes pasado, los Teamsters publicaron datos de encuestas que mostraban que, si bien sus miembros preferían a Biden antes que a Trump, más miembros de base respaldaban a Trump antes que a Harris. El grupo finalmente optó por no respaldar a Biden antes de las elecciones de noviembre.

De manera similar, la Asociación Internacional de Bomberos –el primer sindicato que apoyó a Biden en 2019– optó por no respaldar este ciclo.

Eso ha dejado a los partidarios destacados de Harris, como Obama, pidiendo a los votantes que reconsideren por qué tenían dificultades para apoyar su candidatura.

“Las mujeres en nuestras vidas nos han estado apoyando todo este tiempo”, dijo Obama. “Cuando nos metemos en problemas y el sistema no funciona para nosotras, son ellas las que salen a marchar y protestar”.

La brecha de género se vuelve un arma de doble filo en las elecciones en EU

Las mujeres votantes prefieren a Harris por un margen similar (56 por ciento frente a 40 por ciento en la encuesta NYT/Siena) y muchas desconfían profundamente de Trump por su papel en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema que votaron para revocar Roe v. Wade y poner fin a los derechos federales al aborto.

Harris ha hecho del tema un elemento central de su campaña y ha buscado ampliar esa ventaja con sus propias apariciones en los medios, incluida la grabación del podcast “Call Her Daddy”, que tiene un gran número de seguidores femeninos, a principios de este mes.

Trump también busca ampliar su atractivo con un debate abierto que se emitirá el miércoles ante una audiencia compuesta exclusivamente por mujeres.

A principios de esta semana, durante una entrevista con Howard Stern, a Harris le preguntaron directamente si su género era un obstáculo para la victoria. La vicepresidenta reconoció, pero en última instancia minimizó, la posibilidad de que algunos votantes se negaran a apoyarla simplemente porque era mujer.

“Escuche, he sido la primera, y la primera mujer, en casi todos los puestos que he ocupado”, dijo Harris. “Creo que los hombres y las mujeres apoyan a las mujeres en el liderazgo. Y esa ha sido mi experiencia de vida. Y es por eso que me postulo para la presidencia”.

Aun así, Harris ha orientado su campaña hacia sus propuestas económicas y sus críticas a Trump, en lugar de hacia la posibilidad de hacer historia con su elección. Es un marcado contraste con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la única otra mujer que ha encabezado la candidatura de un partido importante.

“Están tratando de ‘combinar sus correos electrónicos’ con Kamala Harris”, dijo Cognetti, en referencia a las acusaciones en el ciclo electoral de 2016 de que Clinton utilizó indebidamente cuentas de correo electrónico personales para asuntos oficiales. “La gente probablemente ni siquiera se da cuenta de que así es como suenan”.

Esa renuencia, argumentó Cognetti, es “la razón por la que las conversaciones individuales son importantes” para “validar” los antecedentes y la experiencia de Harris.

“Hay mucho de su historia personal que resonará en la gente, pero hay que contársela porque no es necesariamente algo que vaya a transmitirse donde quiera que obtengan las noticias”.