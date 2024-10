Elecciones 2024 en EU: ¿Quiénes son los padres migrantes de Donald Trump y de Kamala Harris?

Donald Trump, candidato presidencial estadounidense por el Partido Republicano, ha hecho de la política antimigrante la bandera de su segunda campaña en busca de la Casa Blanca. Paradójicamente, su historia familiar no está tan separada de la migración. Sus abuelos llegaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

Trump ha prometido durante su campaña presidencial llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, acabar con permisos temporales de trabajo para migrantes, así como retomar la construcción del muro fronterizo con México, en caso de ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre del 2024.

Mientras que la candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris —quien se identifica como una mujer afroamericana y con raíces sudasiáticas— ha dicho ser hija de padres migrantes, a quienes ha tenido presentes a lo largo de su vida política.

En su discurso de campaña, la vicepresidenta estadounidense, ha prometido mantener las restricciones al asilo, establecidas en el gobierno de Joe Biden, así como reducir los cruces ilegales. Además, tomar medidas más “humanas” para mantener y fortalecer la frontera cerrada entre los puertos de entrada, esto en caso de que sea electa en noviembre próximo.

Pero, ¿quiénes son los padres de Donald Trump y los de Kamala Harris? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Frederick Trump, el magnate inmobiliario y padre de Donald Trump?

Aunque el padre de Donald Trump, Frederick Christ Trump, nació en Nueva York en 1905, los abuelos del exmandatario, Elizabeth Christ y Frederick Trump, fueron inmigrantes alemanes.

Pese a que Trump se define como una persona que se enriqueció por su propia cuenta, su padre, Fred Trump, logró posicionarse como uno de los magnates de propiedades más destacados en el mercado inmobiliario estadounidense, de acuerdo con la BBC.

La fortuna de la familia Trump comenzó a crecer luego de que el abuelo de Donald Trump invirtió en bienes raíces. El padre del candidato presidencial republicano siguió los pasos de su padre, haciendo crecer la inversión. A los 17 años, Frederick Trump fundó una empresa de construcción civil, con la madre del aspirante presidencial como socia de la compañía debido a su corta edad.

Tres años después, Frederick Trump comenzó a construir y vender casas unifamiliares y después ganó millones con la venta de casas de lujo y rascacielos en Queens, Brooklyn y Staten Island.

Donald y su padre Fred Trump tienen una amplia presencia en el mercado inmobiliario estadounidense. Foto: Shutterstock, Biblioteca del congreso de Estados Unidos de América

Fue hasta la Segunda Guerra Mundial, que Frederick Trump comenzó a ganar una fortuna con la construcción de viviendas a precios asequibles para familias de ingresos medios en la costa este de Estados Unidos, durante y después del conflicto.

El papá de Trump comenzó a ganar reconocimiento debido a la calidad de sus edificaciones; sin embargo, muchos de estos proyectos fueron subsidiados en 1954 por el gobierno, luego de que fuera acusado de beneficiarse de los contratos.

En 1970, Fred Trump fue acusado de discriminación, después de negarse a permitir que afroamericanos y puertorriqueños alquilaran sus propiedades, demanda en la que Donald Trump actuó como su defensor ante los medios. Al final, Fred Trump llegó a un acuerdo con los acusadores, pero no admitió ningún delito.

¿Quién es Mary Anne MacLeod, madre del expresidente Donald Trump?

Mary Anne MacLeod, madre de Trump, nació el 10 de mayo de 1912 en la isla de Lewis, en Escocia.

Lewis fue su hogar durante su adolescencia; sin embargo, cuando cumplió 18 años, Anne se mudó a Nueva York a buscar trabajo doméstico.

Años después, contrajo matrimonio con Fred Trump, con quien se mudó a una zona rica de Queens, donde se dedicó activamente a las obras de caridad y al cuidado de sus cinco hijos, entre ellos, el expresidente Donald Trump.

Fue hasta 1942 que Anne MacLeod se convirtió en ciudadana estadounidense.

No obstante, falleció a los 88 años en 2000, poco más de un año después de la muerte de su esposo Fred.

El expresidente recordó en un homenaje que realizó el Día de las Madres en 2018, que su madre Mary Anne MacLeod era “afectuosa, amorosa y realmente inteligente”. “Podía ser dura si tenía que serlo”, dijo.

Mary Anne Trump tuvo cinco hijos, entre ellos Donald Trump y vivió en una zona de clase alta en Queens, Nueva York. Foto: Shutterstock, Facebook

¿Quién es Donald Harris, padre de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris?

De acuerdo con Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, su padre Donald Harris la impulsó a perseguir sus sueños. En su discurso en la Convención Nacional Demócrata —con el que aceptó la nominación presidencial—, Harris recordó a su padre quien le dijo en un parque: “Corre, Kamala, corre. No tengas miedo. No dejes que nada te detenga”, según The New York Times.

Donald Jasper Harris nació el 23 de agosto de 1938 en Browns Town, en el norte de Jamaica. Se graduó como economista y profesor emérito en la Universidad de Stanford y ha sido asesor económico de varios gobiernos en Jamaica, así como consultor.

A los 18 años, Harris fue galardonado con la beca Rhodes jamaiquina para asistir al University College of the West Indies. Más tarde, se convirtió en el primer profesor afroamericano de economía en Stanford en obtener la titularidad.

En 1961, Harris emigró a Estados Unidos y se matriculó en la Escuela de Economía de la Universidad de California en Berkeley. Un año después, conoció a Shyamala Gopalan, quien creció en la ciudad de Chennai, en la India, con quien contrajo matrimonio.

Aunque Donal Harris ha estado casi ausente de la vida de su hija, ha tenido relevancia en la vida de Kamala Harris. Foto: Shutterstock, Youtube: Jamaica Observer

Fue hasta 1963 que Gopalan obtuvo su doctorado y dio a luz a su hija Kamala Harris. Dos años después llegó Maya, la segunda hija de la pareja; no obstante, fue en la década de 1990, que Harris se jubiló anticipadamente de Stanford para regresar a Jamaica y coordinar lo que se conocería como la política industrial nacional del país, donde siguió asesorando a los dos principales partidos políticos de Jamaica hasta el año 2000.

Aunque el hoy profesor emérito de Stanford, de 86 años, ha sido una figura casi ausente de la vida de su hija, ha tenido relevancia para la vicepresidenta antes de que se involucrara en la política debido a que Donald Harris y Shyamala Gopalan Harris empezaron a acumular logros en EU.

En 2021, el padre de la vicepresidenta de Estados Unidos, recibió la orden al mérito de Jamaica, un alto honor nacional otorgado por el gobierno jamaiquino que solo pueden ostentar 15 personas, esto por sus contribuciones sobresalientes al desarrollo nacional.

¿Quién es Shyamala Gopalan, la mujer que inspira a Kamala Harris?

Una de las mujeres que sirvió de inspiración a Kamala Harris fue su madre: Shyamala Gopalan, a quien le ha expresado su gratitud en el pleno del Senado de Estados Unidos.

Aunque ha pasado más de una década desde que Shyamala Gopalan falleció, ella sigue como un ejemplo en la vida de su hija, después de que asumiera el cargo como la primera estadounidense de raza negra y raíces de Asia del sur en convertirse en vicepresidenta de EU, así como candidata presidencial por el Partido Demócrata.

A sus 19 años, Shyamala Gopalan viajó a Estados Unidos en 1958 desde India para perseguir sus propios sueños. Gopalan estudió nutrición y endocrinología en la Universidad de California en Berkeley.

La también activista desafió una tradición de generaciones al no regresar a India tras recibir su doctorado, dejando a un lado las expectativas de un matrimonio arreglado. Entonces, dio a luz a Kamala y dos años después a Maya; sin embargo, incluso con dos hijas pequeñas, continuó con su activismo a favor del movimiento de derechos civiles.

En 1962 conoció a Donald Harris, de quien se enamoró y contrajo matrimonio un año después, aunque su matrimonio no duró mucho. La pareja se separó cuando Harris tenía cinco años, y aunque ella y su hermana Maya visitaban a su padre durante las vacaciones, su madre las crió por su cuenta.

Gopalan logró obtener un reconocimiento mundial por realizar importantes descubrimientos sobre el papel de las hormonas en el cáncer de mama; sin embargo, en febrero de 2009 perdió la vida debido al cáncer de colon.