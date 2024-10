Trump sobre migrantes: ‘Mi primera orden como presidente será cerrar la frontera con México’

A 30 días de las elecciones del 5 de noviembre y tras acusar a Kamala Harris de apoyar que el gobierno federal pague las operaciones de cambio de sexo de indocumentados, Donald Trump reafirmó hoy que su primer acto de gobierno si gana la Casa Blanca es “cerrar la frontera” con México.

En un acto dominical de campaña en Wisconsin, uno de los 7 estados clave en los comicios y donde se encuentra en desventaja marginal frente a Harris, Trump sostuvo que es la única persona capaz de arreglar el caso generado por las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden y Harris en los últimos 4 años.

“Mi primera orden va a ser cerrar la frontera… Vamos a frenar la invasión, vamos a acabar con la criminalidad de los inmigrantes”, gritó en medio de aplausos de sus simpatizantes, la abrumadora mayoría de los cuales eran de la raza blanca.

Antes, Trump reiteró una acusación que primero hizo durante el debate presidencial del 10 de septiembre, en el sentido de que Harris apoya pagar las operaciones de sexo de los inmigrantes indocumentados, en referencia a un comentario escrito que hizo la entonces senadora a la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) en 2019.

Trump promete reabrir el ANWR

Trump sostuvo que su segunda orden como presidente sería reabrir a la perforación petrolera el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) de Alaska. “Perfora ‘baby’ Perfora”, coreó.

Un día antes de dejar la Casa Blanca, el 19 de enero de 2021, Trump cumplió una de sus promesas de campaña y otorgó arrendamientos de perforación en más 160.000 hectáreas de ANWR de Alaska, pero al llegar al poder, Biden deshizo uno a uno los acuerdos, bajo el argumento de que se habían identificado “múltiples deficiencias legales en los récords que apoyaron los arrendamientos”

La aparición de Trump en Wisconsin forma parte de una gira en el medio oeste industrial en momentos que Harris lo sigue aventajando en los senderos, pero con una diferencia dentro del margen de error dentro de la mayoría de estados.

En otro acto celebrado el sábado en Butler, Pennsylvania, donde sufrió un frustrado atentado, Trump contó con el apoyo del hombre más rico del mundo, el conservador líder de Tesla, SpaceX y X, Elon Musk, quien energizó a los simpatizantes de Trump con un mensaje pro Trump.

“Como pueden ver, no soy sólo MAGA (Make America Great Again), soy Dark (oscuro) MAGA”, bromeó Musk, quien sostuvo que los comicios del 5 de septiembre serán “las elecciones más importantes de nuestra vida”. “Esta no es una elección cualquiera. La otra parte quiere quitarles la libertad de expresión”, aseguró.