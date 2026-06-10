Llegan ‘murciélagos’ a Durango para reforzar operativos de seguridad

Las unidades de Fuerzas Especiales se integrarán a los patrullajes y acciones de seguridad en Durango. (Foto: Especial)

Durango, Dgo.- Un contingente de cerca de un centenar de elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria como refuerzo a los operativos federales que se mantienen en Durango.

El desplazamiento se realizó la tarde de este miércoles 10 de junio desde la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana.

El arribo de este grupo de élite se registró en medio de una serie de operativos federales desplegados en los últimos días en la entidad, con presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en distintos puntos de la capital y municipios cercanos.

Durante ese periodo se han llevado a cabo cateos, detenciones y aseguramientos en acciones coordinadas por fuerzas federales, que han derivado en golpes a estructuras de la delincuencia organizada.

Las unidades de Fuerzas Especiales se integrarán a los patrullajes y acciones de disuasión en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el ámbito de la seguridad, estos despliegues aéreos y de reacción inmediata son conocidos de manera coloquial como “los murciélagos”, por su capacidad de operación táctica en condiciones de baja visibilidad y de manera sigilosa.

Los operativos continuarán en la ciudad

De acuerdo con lo señalado por las fuerzas federales, los operativos continuarán en diversos puntos de la ciudad, como se ha venido realizando durante la última semana.

En tanto, el estado desconoce los movimientos de estos operativos, ya que son planeados y ejecutados por fuerzas federales con discreción.

El secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, indicó: “Son actos de autoridad y, cuando son operativos 100 por ciento federales, no nos involucran; es decir, no se suben ni a la Mesa de Seguridad, y en estos últimos casos han sido operativos 100 por ciento federales”.