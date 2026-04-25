‘Se han escuchado 3 disparos; aquí estaba Trump’: Corresponsales narran cómo fue el tiroteo en el Hilton

La gente sale corriendo luego de que se escucharon disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y tras la evacuación del presidente Donald Trump.

Agentes del Servicio Secreto de EU evacuaron al presidente Donald Trump de la Cena de Corresponsales la noche de este sábado 25 de abril.

El código rojo se activó luego de que se escucharon al menos tres disparos en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la velada con la presencia de Trump y del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, según indicaron periodistas presentes en la reunión.

“Estamos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Estábamos cenando. Se han escuchado disparos. Todo el mundo se ha caído. Hemos alcanzado a ver cómo se han llevado al presidente Donald Trump”, narró David Alandete, corresponsal del diario español ABC, en un video publicado en sus redes sociales.

“Como ven, han tirado todo para proteger al presidente y llevárselo. Este es el punto donde estaba Trump cuando han sonado los disparos y ha sido un momento muy tenso”, agregó el periodista.

El video publicado por Alandete muestra la incertidumbre que había entre las personas presentes en la cena.

Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente JD Vance resultaron ilesos en el incidente.

Los organizadores de la cena señalaron que habrá un “anuncio en breve, reanudaremos en breve” desde el escenario.

Luego de la evacuación de los funcionarios estadounidenses, los periodistas y asistentes a la Cena de Corresponsales 2026 se quedaron encerrados dentro del salón de baile.

Así se vio el tiroteo dentro de la Cena de Corresponsales 2026

Alandete publicó en su perfil de X otro video en el que muestra los segundos posteriores a que se escucharon los disparos al interior del hotel Hilton, en Washington.

La grabación muestra a gente en el suelo o gateando, mientras algunas personas preguntan “qué está pasando”. “Un tiroteo”, responde un hombre que estaba dentro del hotel.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los disparos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca?

Minutos después de haber sido evacuado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, el presidente Trump publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la reacción de su cuerpo de seguridad.

Trump publicó en redes sociales que “un tirador ha sido detenido” y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

La asistencia de Trump a la cena anual del sábado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, por primera vez como presidente, exhibe públicamente la relación, a menudo contenciosa, de su gobierno con los medios noticiosos.