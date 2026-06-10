Violencia en Guerrero: Asesinan a Ermelo Rivera, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez

Rivera estaba entre los perfiles con mayores posibilidades de obtener la candidatura de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez.

La tarde de este miércoles 10 de junio se confirmó el asesinato de Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los principales aspirantes de Morena para contender por la alcaldía de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027, tras una agresión armada.

De acuerdo con información preliminar, el político fue atacado por hombres armados en la comunidad de El Papayo, perteneciente a dicho municipio de la Costa Grande. Junto con él también perdió la vida otro hombre que lo acompañaba al momento de la agresión.

Las primeras versiones señalan que ambas víctimas quedaron sin vida al interior de una camioneta de modelo reciente que se encontraba estacionada sobre una calle de la zona centro de la localidad. Testigos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Tras el reporte, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició las primeras diligencias ministeriales y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos.

Según el reporte policial, Ermelo Rivera fue alcanzado por los disparos cuando se encontraba en el asiento del conductor de la unidad. Al momento de su fallecimiento vestía pantalón de mezclilla, playera de color oscuro y una gorra blanca.

¿Quién era Ermelo Rivera, aspirante de Morena en Coyuca de Benítez?

Ermelo Rivera era considerado uno de los perfiles con mayores posibilidades de obtener la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez. Diversos actores políticos lo identificaban como una figura cercana al grupo político del fallecido César Núñez, personaje con influencia en el Movimiento de Regeneración Nacional en Guerrero.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

El crimen ocurre en un municipio que ya ha sido escenario de hechos de violencia vinculados al ámbito político. Cabe recordar que el 29 de mayo de 2024 fue asesinado José Alfredo Cabrera Barrientos durante el cierre de su campaña electoral en Coyuca de Benítez, un hecho que en aquel momento generó repercusión a nivel nacional.