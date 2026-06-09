Aventaja Morena rumbo a elección en Chihuahua, según Encuesta EF

Morena aventaja las preferencias electorales en Chihuahua rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura en 2027, según revela una encuesta de El Financiero.

El sondeo arroja 45 por ciento de apoyo para Morena y 25 por ciento para el PAN, partido que ocupa la oficina del gobierno estatal actualmente.

(Gráfico: El Financiero)

De acuerdo con la encuesta, la gobernadora María Eugenia Campos, quien ha estado en medio de una controversia política debido a la presencia de agentes de la CIA en el estado, cuenta con una aprobación de 42 por ciento, y una desaprobación de 57 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

El sondeo indica que una mayoría de 58 por ciento de las personas entrevistadas aprueba la solicitud de juicio político contra la gobernadora bajo el argumento de “violar la Constitución y vulnerar la soberanía”.

Además, una mayoría de 59 por ciento dijo desaprobar la presencia de agentes de Estados Unidos en el estado, mientras que la colaboración con el país vecino divide opiniones: 47 por ciento de las personas en la entidad aprueba la colaboración y 50 por ciento la desaprueba.

(Gráfico: El Financiero)

La encuesta indica que la mitad de las personas, 50 por ciento, señala a la inseguridad y el crimen como el principal problema que el estado enfrenta actualmente, mientras que 20 por ciento señala la corrupción y 12 por ciento, la economía y el desempleo.

(Gráfico: El Financiero)

Entre los personajes que aspiran a la gubernatura, destacan la morenista Andrea Chávez, quien cuenta con 39 por ciento de opinión favorable y 34 por ciento desfavorable, y el panista Marco Antonio Bonilla, con 35 por ciento de opinión positiva y 42 por ciento de opinión negativa. Ambos lideran las preferencias al interior de sus respectivos partidos para hacerse de la candidatura, según revela el estudio.

Bonilla obtiene entre la población general 36 por ciento de menciones para abanderar al PAN, frente a 25 por ciento de Daniela Álvarez y 5 por ciento de Jesús Alberto Valenciano.

Por su parte, Andrea Chávez obtiene 43 por ciento de las menciones, frente a 15 por ciento de Cruz Pérez Cuéllar y 8 por ciento de Juan Carlos Loera.

(Gráfico: El Financiero)

En un careo o escenario hipotético entre ambos punteros como posibles candidatos a gobernador, Andrea Chávez obtiene 40 por ciento de las preferencias y Marco Bonilla, 29 por ciento, una ventaja de 11 puntos que resulta más estrecha que la ventaja que Morena le lleva al PAN, sin nombres ni escenarios, de 20 puntos porcentuales.