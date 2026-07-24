‘Están a punto de regalar La Casa de Toño’: ¿Por qué Patricia Armendáriz cuestiona su venta por 400 mdd?

La economista Patricia Armendáriz señaló que vender La Casa de Toño por 400 mdd sería "el peor error financiero del año".

La posible venta de La Casa de Toño por poco más de 400 millones de dólares abrió el debate en las redes, luego de que la empresaria Patricia Armendáriz asegurara que esta cifra representa una “grosera” subvaluación de una de las cadenas restauranteras más exitosas de México.

A través de una publicación en su cuenta de LinkedIn, la inversionista de Shark Tank México afirmó que la operación podría convertirse en “el peor error financiero del año”, al considerar que el valor del negocio es muy superior al monto que se ha mencionado.

Patricia Armendáriz: “Están regalando La Casa de Toño”

De acuerdo con información difundida por Bloomberg en días recientes, La Casa de Toño analiza su venta para impulsar su expansión hacia Estados Unidos y América Latina, en una operación que podría superar los 400 millones de dólares.

Fuentes consultadas por la agencia de noticias, especializada en economía y negocios, comentaron que diversos consorcios, entre ellos Grupo Gigante, estarían interesados en adquirir la famosa cadena de antojitos mexicanos.

Sin embargo, para Armendáriz esa valuación está lejos del verdadero potencial del negocio.

“Me parece que están a punto de REGALAR La Casa de Toño por 400 millones de dólares. Y es el peor error financiero del año”, escribió.

La primera sucursal de La Casa de Toño en Clavería. Imagen de 2009. (Foto: Google Maps).

¿Por qué considera que La Casa de Toño vale mucho más?

La doctora en Economía y actuaria argumentó que la comparación con otras industrias deja en evidencia, a su juicio, que la cifra es baja.

Recordó que fondos de inversión suelen destinar montos similares a startups tecnológicas de reparto a domicilio que aún no generan utilidades, mientras que La Casa de Toño cuenta con un modelo de negocio consolidado y rentable.

“Muchos aplaudirán la cifra. Yo digo que los están subvaluando groseramente. $400 millones de dólares?? Esa es la cantidad que los fondos le inyectan a cualquier startup tecnológica de “delivery” que quema dinero mes a mes y que jamás ha sido rentable.”, señaló.

Entre los factores que, según la empresaria, incrementan significativamente el valor de la cadena, al que calificó como el “REY absoluto del flujo de efectivo en México”, destacan:

Operación nivel Fórmula 1 : “Su rotación de mesas y velocidad de servicio haría sudar a cualquier directivo de McDonald’s”, apuntó Armendáriz.

: “Su rotación de mesas y velocidad de servicio haría sudar a cualquier directivo de McDonald’s”, apuntó Armendáriz. Lealtad de culto : Filas de 40 minutos de lunes a domingo, todo el año, sin necesidad de gastar millones en marketing. La marca se vende sola .

: Filas de 40 minutos de lunes a domingo, todo el año, sin necesidad de gastar millones en marketing. . Márgenes envidiables: Tienen una logística impecable basada en platillos de altísima rentabilidad y procesos estandarizados desde 1985.

¿Cuánto vale realmente La Casa de Toño, según Patricia Armendáriz?

Armendáriz recordó que, de acuerdo con Bloomberg, la valuación de la venta se calcula en alrededor de ocho veces las ganancias de La Casa de Toño, aunque considera que esa métrica no refleja el potencial de crecimiento internacional de la marca.

En particular, señaló que el mercado hispano en Estados Unidos representa una oportunidad de expansión que podría multiplicar su valor.

“Quien compre La Casa de Toño por esa cantidad estará cometiendo el ‘robo corporativo’ de la década”, aseguró.

La empresaria incluso comparó a la cadena con un “unicornio disfrazado de gastronomía mexicana”, al estimar que, considerando su rentabilidad y posibilidades de crecimiento, su valor real podría ser el doble o incluso el triple de los 400 millones de dólares mencionados.

Además de su análisis, Patricia Armendáriz reconoció que es cliente frecuente del restaurante y atribuyó parte de su éxito a la fortaleza de la marca y la preferencia del público.

“Siempre que puedo como un buen pozole de La Casa de Toño y lo amo”, concluyó en su publicación.

Cabe aclarar que, hasta el momento, La Casa de Toño no ha confirmado oficialmente una operación de venta ni el monto de una posible transacción.