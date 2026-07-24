¿Se cancela la pelea de Rivers vs. Roro? Esto sucederá con el combate de ‘La Velada del Año VI’

La polémica entre Rivers y RoRo se debió a una falta de comunicación por los organizadores de La Velada del Año. [Fotoarte: El Financiero / infolavelada.com / Shutterstock]

A menos de 24 horas de llevarse a cabo La Velada del Año VI, Samy Rivers y RoRo protagonizaron uno de los momentos más tensos de la ceremonia de pesaje. Ambas creadoras de contenido expusieron públicamente un desacuerdo por el casco especial que utilizaría la española, situación que incluso puso en duda la realización del combate.

Rivers manifestó que no aceptaría pelear bajo las condiciones planteadas, al considerar que el protector otorgaba una ventaja a su rival y que su equipo no había sido informado con suficiente anticipación. Del otro lado, RoRo explicó que necesitaba ese casco por una condición médica derivada de una cirugía en la nariz.

Sin embargo, horas después ambas reaparecieron frente al público para anunciar que alcanzaron un acuerdo, por lo que la pelea sí se llevará a cabo este sábado como parte de la cartelera del evento organizado por el youtuber español Ibai Llanos.

¿Por qué estuvo en riesgo la pelea entre Rivers y RoRo en ‘La Velada del Año VI’?

La polémica estalló durante el pesaje oficial de La Velada del Año VI, cuando Samy Rivers conoció el casco que utilizaría RoRo y expresó su inconformidad en pleno escenario. La mexicana aseguró que su equipo no fue informado con anticipación sobre ese modelo y que se enteró prácticamente horas antes del evento.

“No nos habían informado nada. Se enteró mi equipo en la charla de boxeadores. Y mira, la verdad es que no me gusta la polémica y menos creo que habíamos llevado muy buena onda en este combate”, comentó.

Rivers explicó que el problema no era personal contra su rival, sino el cambio de condiciones en la recta final del combate. Señaló que el casco no formaba parte del catálogo oficial que la organización presentó a los participantes y cuestionó que la estructura rígida de la careta modificaba la forma en la que se reciben y conectan los golpes. “Es una injusticia muy grande y creo que no es lo correcto”, expresó en la ceremonia de pesaje.

Además, advirtió que aceptar pelear bajo esas condiciones la colocaba en desventaja tras semanas de preparación con otro tipo de protección, por lo que dejó abierta la posibilidad de no subir al ring.

Mientras que RoRo defendió que el uso del casco no respondía a una ventaja deportiva, sino a una necesidad médica. La española explicó que fue operada de la nariz y que, tras probar distintos modelos, los cascos convencionales no le ofrecían la protección necesaria.

“Hoy, justamente cuando ya hemos ido a probarlos, me han notificado que a Rivers nadie le había dicho nada de que ese era el casco. El caso es que lo mío es un tema médico. O sea, yo necesito utilizar ese casco, no es que a mí me apetezca utilizar ese casco”, comentó en la ceremonia de pesaje de La Velada del Año.

También detalló que cualquier impacto en esa zona podría provocarle una lesión grave, por lo que desde el inicio notificó a la organización su situación.

RoRo aseguró que su equipo envió distintas opciones y que el casco final fue aprobado previamente por la organización, árbitros y personal médico, por lo que consideró que el problema surgió por una falta de comunicación.

La organización terminó por reconocer ese punto: el modelo fue autorizado días antes, pero no se notificó a tiempo al equipo de Rivers. Este cruce de versiones dejó el combate en un momento crítico, con ambas peleadoras firmes en su postura y sin una solución inmediata.

¿Qué acuerdo alcanzaron Rivers y RoRo para pelear en la ‘La Velada del Año VI’?

Después de las negociaciones, Rivers y RoRo regresaron a la conferencia con Ibai Llano para anunciar que sí disputarían el combate tras encontrar un punto medio respecto al casco que utilizará la española.

RoRo confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo para modificar el protector, manteniendo la protección necesaria para su nariz, pero realizando cambios solicitados por el equipo de Rivers.

La creadora de contenido española explicó que se retirará una parte inferior de la estructura y que toda la zona rígida será acolchada, con el objetivo de mantener la protección sobre su nariz sin generar diferencias respecto al casco de su rival.

“Hemos llegado a la conclusión de que podemos cortar esta parte, que a mí realmente me da igual; a mí lo único que me importa es la parte de la nariz para proteger. Y que el pómulo me impida que esta barra llegue a la nariz”, puntualizó.

¿Cuándo y dónde se podrá ver ‘La Velada del Año VI’?

El combate entre Samy Rivers y RoRo forma parte de la cartelera de La Velada del Año VI, que se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

La transmisión comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas en España), y podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube, Twitch y TikTok. Los combates programados para la función son:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

RoRo vs. Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)

Samy River y Natalia MX serán las únicas representantes mexicanas en la Velada del Año XI, donde estarán artistas como Yandel, Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, La Pantera y Lucho RK.