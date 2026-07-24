Nace la tormenta tropical ‘Genevieve’: ¿Cuándo se podría intensificar a huracán?

La tormenta tropical Genevieve subirá a huracán de categoría 1 este fin de semana.

La tormenta tropical Genevieve se formó a partir de la depresión tropical Siete-E, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua Clima),

De acuerdo con el reporte publicado este viernes, Genevieve se intensificó a tormenta tropical y su centro se localiza a unos 945 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

Además, la tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 20 kilómetros por hora, según el SMN.

Sin embargo, la tormenta tropical no representa peligro inmediato para México.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la tormenta tropical Genevieve subirá a huracán categoría 1 del domingo 26 de julio y alcanzará la categoría 3 el 27 de julio. Para el miércoles 29 de julio, bajará a huracán categoría 2, mientras sigue alejándose del territorio.

Al respecto de la tormenta tropical Genevieve, el NHC destacó que podría intensificarse rápidamente en los próximos días, por lo que podría alcanzar la categoría de huracán el fin de semana.

SASSLA, el sistema de alertamiento por fenómenos meteorológicos en México, advirtió que la tormenta Genevieve hará un aporte de humedad, por lo que fortalecerá al monzón mexicano y las lluvias en varias zonas del país.

La Conagua también monitorea el huracán Fausto, de categoría 2 en la escala Saffir Simpson, que se desplaza en el Pacífico. Este viernes, la autoridad reportó que se encuentra a más de 2 mil kilómetros de Punta Eugenia, Baja California Sur, por lo que no representa una amenaza para el país.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reportó que el huracán Fausto se mueve hacia el centro del Pacífico y no hay avisos de emergencia por su ubicación. Sin embargo, las islas Hawái monitorean el progreso de dicho fenómeno.

No obstante, advirtió que las marejadas causadas por Fausto afectan a las costas de la Península de Baja California y a la costa sur de California.

En abril pasado, el SMN informó que este año se esperan entre 29 y 36 ciclones tropicales en el océano Pacífico y Atlántico. Se esperan de ocho a 11 huracanes de categoría 1 o 2, así como cinco a siete huracanes de categorías 3, 4 y 5.

La temporada de huracanes en el Atlántico abarca del 1 de junio al 30 de noviembre, mientras que en el Pacífico va del 15 de mayo al 30 de noviembre.

Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EU destacó en mayo que se pronostica una temporada de huracanes por debajo de lo normal para el Atlántico. Para dicho océano, pronosticó entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales solo 3 a 6 evolucionarían a huracanes.