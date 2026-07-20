‘Fausto’ se convierte en el primer huracán de la temporada: Ubicación, trayectoria y riesgos para México

El huracán 'Fausto' es el primero en formarse en lo que va del año.

La tormenta tropical ‘Fausto’ se intensificó a huracán categoría 1 la noche de este lunes 20 de julio. Se trata del primero de la temporada, y se ubica lejos de las costas de México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la tormenta evolucionó a huracán cerca de las 21:00 horas, con su centro ubicado unos mil 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y sin efectos que afecten al país.

Presenta vientos máximos de 120 kilómetros por hora, con rachas de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento al noroeste a 15 kilómetros por hora, por lo que cada vez se aleja más del país.

Se espera que ‘Fausto’ evolucione a huracán categoría 2: Esta será su trayectoria

Conagua mencionó que se espera que durante la semana el huracán ‘Fausto’ evolucione a categoría 2, con una trayectoria hacia el Océano Pacífico y lejos de las costas de México.

Su trayectoria será la siguiente:

20 de julio a las 21:00 horas: Evolución de tormenta tropical a huracán categoría 1 a mil 210 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

21 de julio a las 18:00 horas: Evolución de huracán categoría 1 a huracán categoría 2, a mil 305 kilómetros de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, condición en la que se mantendrá hasta el 23 de julio.

24 de julio a las 18:00 horas: Degradación a huracán categoría 1, a 2 mil 120 kilómetros de las costas de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Se espera que luego del 26 de julio el huracán ‘Fausto’ comience a degradarse nuevamente hasta desaparecer.