Tormenta ‘Arthur’ se va, pero deja desastre a su paso: Inunda el sureste de EU

Los remanentes de la tormenta tropical Arthur azotaron este jueves varias partes del sureste de Estados Unidos con fuertes lluvias y viento, destrozando edificios, inundando viviendas y provocando rescates acuáticos a lo largo de la costa del Golfo de México.

El clima severo también azotó distintas partes de la región centro-norte, donde una línea separada de fuertes tormentas derribó estructuras y dejó a decenas de miles de residentes sin electricidad.

Arthur fue la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, y aunque se degradó rápidamente en el transcurso de un día desde su formación, el sistema persistente generó condiciones peligrosas en Luisiana y Mississippi.

En un condado rural de Luisiana, cayeron más de 60 centímetros de lluvia en 48 horas y la mayor parte de ese aguacero se precipitó el jueves, dijo Donald Jones, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles.

El fenómeno inundó al menos 200 viviendas en la jurisdicción de Avoyelles, a unos 113 kilómetros al noroeste de la capital del estado, señaló el representante estatal de Luisiana Daryl Deshotel.

“Incluso para los estándares de esta región, se trata de una lluvia catastrófica”, afirmó.

La Guardia Nacional y funcionarios estatales de vida silvestre trabajaban con equipos de rescate, dijeron las autoridades. No se han reportado muertes.

Tornados también pegan en EU

Se confirmó un tornado en la jurisdicción de Avoyelles, junto con otros tres cerca de Nueva Orleans, dijo Jones.

Coni Dubois dijo que su casa se inundó con varios centímetros de agua durante la noche en Houma, al suroeste de Nueva Orleans, pero otros miembros de la comunidad sufrieron daños peores. Ha vivido muchos huracanes y otras tormentas, pero nunca había presenciado truenos y relámpagos como estos.

“Fue increíble, literalmente sonaba como si el infierno se hubiera abierto”, afirmó. “Estaba segura de que teníamos un tornado encima. Los relámpagos y los truenos eran tan constantes que toda la casa se mantuvo iluminada como de día durante unos 20 minutos”.

La noche del miércoles 17 de junio, Arthur se degradó a un área de baja presión a lo largo de la costa alta de Texas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia caía el jueves en el sur de Luisiana y Mississippi a un ritmo de 8 centímetros por hora en algunos lugares, lo que provocó inundaciones repentinas, alertas de tornado y apagones generalizados. La región ya había sido golpeada por fuertes lluvias a inicios de la semana.

Rescatan a trabajadores varados en tormenta

En medio de las implacables lluvias en el centro de Luisiana, Cody Coco dijo que rescató a trabajadores varados —con el agua hasta la cintura— en un aserradero de cipreses que dirige cerca de su casa en la jurisdicción de Avoyelles. Dijo que el agua ha seguido subiendo durante todo el día.

Coco, de 40 años, dijo que también usó un bote para rescatar a los cuatro cerdos que tenía en un corral. Un video que compartió en su página de Facebook muestra a los cerdos nadando fuera de su encierro en un torrente de agua turbia. Coco dice que ahora están a salvo en terreno más alto.

“Si los hubiera dejado en el corral, se habrían ahogado”, señaló. “Se alegraron de verme”.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, publicó un video en Facebook donde describió los daños relativamente menores en su comunidad y los esfuerzos de la ciudad para limpiar.

Antes de la tormenta, señaló que la policía estaba preparando botes e instalando barricadas en zonas conocidas por inundarse. También surgieron puntos de acopio en toda Luisiana para que los residentes llenaran sacos de arena.