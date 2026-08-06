Eutanasia en México: ¿Cuáles son los antecedentes jurídicos y qué cambios propone la Ley Trasciende?

La activista y paciente terminal Samara Martínez durante la conferencia de prensa en el Senado de la República respecto a la Ley Trasciende. (Cuartoscuro).

La Ley Trasciende tiene el objetivo de legalizar la eutanasia en nuestro país. En América Latina, Colombia fue el primer país en aprobarla y le siguieron Ecuador y Uruguay.

En el Meet Point de El Financiero La última libertad: eutanasia, el debate hacia una muerte digna se expusieron los antecedentes jurídicos de la propuesta y los cambios que propone la Ley Trasciende.

Participaron Samara Martínez, activista y académica. Es principal impulsora de la Ley Trasciende. Desde hace más de 10 años padece lupus e insuficiencia renal crónica.

Se sumaron el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, médico cirujano y diputado federal del Partido de Acción Nacional (PAN) y Pedro Morales, abogado especialista en bioética, representante del colectivo ‘Libertad para Morir’.

Antecedentes jurídicos de la eutanasia

En el foro, los invitados retomaron que el Código Penal Federal se usa el término ‘homicidio por piedad’, para referirse a quienes ayudan a morir a alguien que sufre por sus condiciones de salud.

Por ello, actualmente se considera un delito ayudar a morir a alguien con dignidad y sin dolor. Además, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia a causa de una reforma aprobada en 2009.

Ramírez Barba recordó que en nuestro país también existe una ley enfocada en cuidados paliativos para enfermedades terminales y por ello, la eutanasia lo es una opción.

Sin embargo, agregó que en México esa ley aprobada en 2009 prácticamente es letra muerta, ya que en la mayoría de los casos no se ha puesto en marcha para personas con enfermedades dolorosas o terminales.

Sobre el ‘homicidio por piedad’, Samara Martínez cuestionó por qué se debería criminalizar la piedad en el país. “ Es un acto de amor propio para pacientes que no han intentado y los tratamientos médicos no alcanzan”, argumentó sobre la eutanasia.

Ramírez Barba insistió en que la opción es poner en marcha los cuidado paliativos, ya que en México hay 800 mil muertes al año, de las cuales solo cuatro ocurren en unidades médicas.

“En México no se ha puesto de verdad en marcha la ley de cuidado paliativos y manejo del dolor, es letra muerta, no hace falta una iniciativa de eutanasia”, sentenció en médico.

En tanto, el abogado Pedro Morales, explicó que el proceso para legalizar la eutanasia tiene una historia amplia en México. Dijo que del 2000 a la fecha se han presentado 45 iniciativas sobre el tema y no ha habido compromiso político para aprobar legislación.

“Somos una propuesta ciudadana con la mejor alternativa normativa posible, se ha trabajado desde 2021, con compañeros con preparación académica. Se ha estudio de la normatividad y prácticas a nivel mundial” aseguró.

¿Qué cambios jurídicos propone la Ley Trasciende?

Samara Martínez explicó que legalizar la eutanasia en la Ciudad de México implica hacer modificaciones legales a estos documentos:

Ley General de Salud, artículo 166 bis 21.

Reformar Código Penal, artículo 312.

La propuesta contempla enfermedades mentales crónico degenerativas, como la demencia o el alzhéimer, pero no aquellas como la ansiedad y la depresión porque dependen más de un buen tratamiento para seguir adelante.

Además, los cambios de la Ley Trasciende busca considerar a la muerte digna como derecho humano, gratuito y universal.

“La vida es un derecho, no una una obligación. La vida deja de ser vida con todo y atención médico y acompañamiento. Los cuerpos enfermos que dan batalla desde hace años”, agregó Samara y aseguró que la propuesta no promueve la muerte, dignifica hasta el último momento la vida.

“La Ley Trasciende busca ser otra opción para pacientes mayores de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, diagnóstico discapacitante e incurable, puedan tomar la decisión desde el amor”, agregó la activista.

Martínez y Morales prevén un panorama positivo para que se apruebe la ley para legalizar la eutanasia en la CDMX. Aseguran que en 2027 se podría poner en marcha.