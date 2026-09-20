¿Quién es ‘Dios’, el maestro de baile que reclutaba agentes para cometer atentados en Europa?

¿Quién es Oemis Romagoza Durruthy, el maestro de baile señalado como reclutador de Rusia? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Facebook)

De fondo suena una salsa. Un cubano marca el tiempo y un grupo de hombres le sigue el paso. Todos confían en él, pero las instrucciones no son para bailar con ‘sabor latino’, sino para incendiar una planta de reciclaje en Bucarest, Rumania. La operación se habría realizado bajo la ‘tutela’ de Rusia, según revela una investigación de la agencia de noticias alemana DW.

En el salón de baile Made in Cuba nadie sospecha que el mismo hombre que mueve las caderas, da giros y suelta los brazos ‘con candela’ es un reclutador para atentados en países de la Unión Europea.

Detrás de quien pone la coreografía está un sujeto que se hace llamar “Dios”, identificado como Oemis Romagoza Durruthy, un instructor de salsa, bachata y kizomba, quien en redes sociales muestra cómo es su estilo de vida en Rusia y comparte fragmentos de sus clases.

Así obraba ‘Dios’, el cubano que reclutó agentes para cometer sabotajes en la UE

Romagoza Durruthy nació en Camagüey, Cuba, pero vive en Petrozavodsk, una ciudad rusa del norte, desde hace al menos siete años, revela la investigación de la agencia Deutsche Welle (DW).

Desde hace cuatro años, en 2022, el maestro de baile cubano se casó con una ciudadana rusa y obtuvo la ciudadanía.

El reclutamiento de personas latinoamericanas se hacía a través de redes sociales. Romagoza participaba en grupos de Facebook para personas interesadas en trabajar en Polonia o en incorporarse al Ejército ucraniano.

De manera paralela, ‘Dios’ gestionaba las supuestas ofertas laborales en Telegram, bajo las que se habría producido parte del reclutamiento. En ninguna de las propuestas se mencionaba algún hecho delictivo o atentado.

Una de las publicaciones difundidas en un grupo sobre trabajo en Polonia ofrecía empleo “como fotógrafo”. Otra, publicada en un grupo para cubanos en Rusia, pedía a los interesados enviar currículum, número de teléfono y pasaporte para aplicar a la vacante.

Las ofertas más específicas buscaban personas con experiencia militar en “monitoreo, inteligencia, logística y maniobras tácticas” y ofrecían mil 500 dólares más un bono por cada misión completada, de acuerdo con DW.

‘Dios’, como se le conocía en algunos de los grupos de redes sociales, apuntaba principalmente a personas provenientes de América Latina que ya estuvieran dentro de la Unión Europea con derecho a moverse libremente y que, a la hora de viajar, no levantaran sospechas.

Alto a la música: Así detectaron las operaciones de Romagoza Durruthy

El colombiano Luis Alfonso Murillo Diosa contactó a través de un grupo en línea a latinoamericanos que querían combatir en Ucrania, pero en lugar de alistarse para ir el frente de guerra recibió una “misión especial”.

De acuerdo con la investigación periodística, le dieron instrucciones para fotografiar y grabar una planta de reciclaje y un pozo de petróleo. Una vez cummplida esa misión, Murillo Diosa debía provocar un incendio en las inmediaciones. La investigación periodística señala que ‘Dios’ habría organizado el viaje de Murillo Diosa. Incluso le habría enviado la ubicación satelital del objetivo.

Las autoridades rumanas detuvieron a Murillo Diosa mientras iba camino a incendiar la planta y el pozo. Por esa razón, en 2025, Murillo fue condenado a seis años de prisión por intento de sabotaje.

Luis Alfonso Murillo no fue el único. DW documentó que, durante cuatro meses en 2024, ‘Dios’ habría ordenado incendiar otros negocios. En República Checa, Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz prendió fuego a autobuses en un depósito de Praga y fue condenado a ocho años de cárcel.

En Lituania, otro cubano, Alexeis Pecora, fue identificado como presunto organizador de un ataque contra una empresa donde se almacenaba armamento para el Ejército de Ucrania.

Al menos nueve de los reclutas fueron capturados y de ellos dos cumplen condenas de entre seis y ocho años por intento de sabotaje o terrorismo.

¿Dónde está ‘Dios’? El maestro de baile cubano está prófugo

La Fiscalía de Lituania atribuyó públicamente esa serie de ataques al Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie (GRU), el servicio de inteligencia militar ruso, y por eso incluyó a Romagoza en una lista de personas buscadas a nivel internacional.

El uso de latinoamericanos sin experiencia previa en inteligencia no sería casual: se trataría de “agentes desechables” que permiten a Rusia atacar sin exponer físicamente a sus propios oficiales y sin dejar rastros directos de su involucramiento.

DW intentó contactar a Romagoza Durruthy, pero no consiguió ninguna respuesta. Mientras tanto, las autoridades europeas intentan localizarlo y creen que podría permanecer en territorio ruso, país que no suele extraditar a sus ciudadanos.