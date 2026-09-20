‘Estamos cansados de tener miedo’: Estudiantes levantan nuevo altar a Claudia Tacoronte

Integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), acompañados por colectivas feministas, agrupaciones de madres buscadoras y sociedad civil, instalaron este sábado 19 de septiembre, un nuevo altar en memoria de Claudia Tacoronte frente al Memorial de Víctimas en la Plaza General Emiliano Zapata, frente al Palacio de Gobierno.

Con esta manifestación, la agrupación estudiantil suma su tercera acción pública de protesta tras el asesinato de la joven española, el pasado 12 de septiembre en Cuautla, luego de haber marchado el día 15 de septiembre y de haber intervenido el desfile cívico-militar un día después.

Los manifestantes acudieron con veladoras, flores y pancartas para reconstruir la ofrenda en la plaza principal de la capital, en un acto de homenaje que también sirvió para exigir un alto a la crisis de inseguridad que azota a la entidad.

El primer altar colocado el 15 de septiembre había sido retirado con motivo de la ceremonia oficial del Grito de Independencia y resguardado en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.

Universitarios manifiestan su indignación

Durante la jornada, los universitarios expresaron su indignación ante el clima de impunidad y llamaron a las autoridades a dejar de tratar a las víctimas como simples cifras.

“Estamos desesperados y no lo decimos únicamente desde la indignación, lo decimos desde una realidad que puede comprobarse en las propias cifras oficiales y en los registros de personas desaparecidas”.

Durante la lectura del pronunciamiento, detallaron que Morelos atraviesa desde hace años una profunda crisis de violencia, con un registro hasta mayo de 2026, 2 mil 27 personas continuaban desaparecidas en el estado, de acuerdo con los datos analizados por Red Lupita.

“Estamos cansados de tener miedo, de acostumbrarnos a la violencia, de ver cómo la muerte y la desaparición de nuestras compañeras termina convirtiéndose en una cifra más”, declaró una de las voceras del movimiento”.

Recuerdan a los alumnos de la UAEM, víctimas de violencia

Las y los jóvenes recordaron que el movimiento de Resistencia Estudiantil surgió a raíz del feminicidio de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, y enfatizaron que las investigaciones o conferencias de prensa posteriores a las tragedias no devuelven la tranquilidad ni previenen que los delitos se repitan.

Ante esta situación, demandaron protocolos de prevención funcionales, mecanismos de respuesta inmediata y exigieron a la UAEM romper la subordinación frente al gobierno del estado para asumir una postura firme en defensa de su comunidad.

A la protesta se sumó el testimonio de la madre de Dorian Alí Olivo Rodríguez, alumno de la UAEM desaparecido en junio de este año, quien exigió avances en la búsqueda de su hijo.

Para concluir el acto, la Resistencia Estudiantil realizó un pase de lista en honor a estudiantes y docentes que han sido víctimas de la violencia en Morelos, nombrando a Karol Toledo, Aylin Rodríguez, Michelle Itzayana Fuentes, Mafer Rejón, Roberto Altamirano, Francisco Carmona, María Fernanda Toledo, así como a los académicos Laura Ortiz, Enrique Sánchez y Alejandro Chao Barona.