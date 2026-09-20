Capturan cerca de Durango a 9 integrantes del Cartel de Sinaloa; son de la facción del ‘Mayito Flaco’

Entre los detenidos, presuntamente al servicio del 'Mayito Flaco', se encuentra un menor de edad.

Autoridades federales detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, identificados además como cercanos a la facción de Ismael Zambada Sicairos, conocido como el ‘Mayito Flaco’. La captura se produjo tras repeler una agresión del grupo criminal contra elementos de seguridad federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó -en un comunicado- que el operativo ocurrió tras el más reciente reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, donde se intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa.

La nota informativa dijo que en uno de los recorridos terrestres, en los límites con el estado de Durango, elementos de la SSPC y la Secretaría de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, además de decomisar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que entre los detenidos estaba: Cleina Casandra ‘N’, de 31 años; Jesús Daniel ‘N’, de 36 años; Jesús Ignacio ‘N’, de 20 años; Próspero Daniel ‘N’, de 21 años; Heriberto ‘N’, ‘El Chore’ de 52 años.

Igualmente, fueron detenidos: Juan Miguel ‘N’, de 23 años; Armando ‘N’, de 21 años, Flor ‘N’, de 23 años y un adolescente.

“Todos integrantes del Cartel de Sinaloa, facción Mayito Flaco”, indicó la fuente.

“Les aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, más de 120 cargadores, cartuchos, lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de marihuana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal”, añadió.

En la víspera, el secretario la SSPC, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para oficializar el refuerzo de 1,600 elementos del Ejército mexicano en Mazatlán, que registra una escalada de violencia ligada a las pugnas entre Los Chapitos contra Los Mayos, facciones rivales del Cartel de Sinaloa.

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos se desató hace poco más de dos años, el 9 de septiembre de 2024, en Culiacán y ha provocado la muerte de más de 3,000 personas, según cifras oficiales.