Detienen a tercera implicada en muerte de menor en Academia Militarizada ‘Ollin Cuauhtémoc’

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente de Morelos cumplimentaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México contra Mariana ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente Erick Leonardo Terán Torbellín, alumno de la Academia Militarizada ‘Ollin Cuauhtémoc’.

Con esta aprehensión suman tres las personas detenidas por el crimen ocurrido durante un campamento en el municipio de Tlalnepantla, Morelos. Mariana ‘N’ se suma a Angélica ‘N’ y Juan Carlos ‘N’, quienes ya se encuentran vinculados a proceso y bajo prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla tras ser capturados en mayo de 2025.

Este caso cobra una trascendencia particular en el ámbito nacional: los hechos se registraron el 25 de abril de 2025 en la comunidad de Felipe Neri —en los límites entre Morelos y el Estado de México—, donde el menor Erick falleció a causa de severas golpizas propinadas bajo la fachada de un entrenamiento campestre.

Antecedente al feminicidio de Dafne Zapata

Este homicidio representó un precedente directo y previo al posterior feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido el 16 de julio de 2026 durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, que desencadenó el cierre definitivo e integral de todas las academias militarizadas en el país.

De haberse atendido con la severidad regulatoria e institucional requerida en su momento, este trágico antecedente en Morelos pudo haber significado el cierre anticipado de estos planteles a nivel nacional, evitando que se repitieran patronales de violencia y negligencia en otros centros similares.

Según la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Regional Oriente, Mariana ‘N’ tuvo una participación directa en las agresiones que llevaron a la muerte al estudiante. Tras la labor conjunta con la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, la imputada fue ubicada y arrestada en la capital del país.

En las próximas horas, Mariana ‘N’ será llevada ante el juez de control en audiencia inicial para formalizar la imputación y definir su situación legal. Las autoridades recordaron que los imputados se presumen inocentes en tanto no se dicte una sentencia condenatoria por el órgano jurisdiccional correspondiente.