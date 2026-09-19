El Partido Humanista, ligado a la Iglesia de la Luz del Mundo, pierde su registro en Jalisco

La decisión del IEPC también dejó sin efecto el financiamiento público aprobado para el Partido Humanista, que ascendía a alrededor de 5 millones de pesos.

Este sábado fue revocado el registro del Partido Humanista, de injerencia local, en cumplimiento a la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ).

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco sostuvo una sesión en la que por unanimidad se declaró la improcedencia de la solicitud de la asociación civil Construsuai, a pesar que acreditó en su momento la celebración de la cantidad requerida de asambleas constitutivas, y la afiliación mínima de militantes exigida por la ley, sin embargo los magistrados argumentaron su fallo en irregularidades financieras detectadas durante la revisión de los informes para ratificar su estatus legal.

También quedó sin efecto el ajuste al financiamiento público aprobado en junio de 2026, y se constató que la organización política no recibió los recursos asignados por el orden de los 5 millones de pesos, por lo que no existe una cantidad que se deba reintegrar.

Es así que se dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para cancelar registros, claves y accesos generados a favor del ahora extinto Partido Humanista.

El Consejo General del IEPC resolvió el asunto durante su décima sesión extraordinaria. (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco)

Partido Humanista, sancionado por irregularidades financieras

En la sesión, Omar Ernesto Andujo Bitar, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEPC, leyó la determinación de los consejeros, “queda sin efectos el certificado de registro expedido, quedan sin efectos jurídicos las instituciones, los requerimientos de conformación de documentos básicos y de nombramientos de diligencias; así como los actos tendientes a garantizar el acceso a prerrogativas y financiamiento público”.

De esta forma se modificaron los montos de las sanciones correspondientes a diez conductas infractoras en las que incurrió el desaparecido instituto político en materia de fiscalización, las cuales ascienden a 92 mil 209 pesos, por aportaciones no comprobadas debidamente, aportaciones provenientes de sujetos impedidos, e ingresos no reportados, además de inconsistencias documentales y omisiones contables.

Los montos de las sanciones se ajustaron en consideración a la capacidad económica de la organización como agrupación ciudadana.

Por su parte, la representante de Morena en el IEPC, Erika Ruvalcaba Corral, quien se inconformó con el registro concedido inicialmente, celebró la determinación “estamos contentos de que se corrija, porque, desde nuestro punto de vista, fue una indebida validación. Todo lo que se hizo en esa sesión, que, de hecho, yo comenté que se tenían que revisar todavía algunas cuestiones y no tuvo eco mi petición; hoy se está corrigiendo, y nos parece muy importante para la vida democrática de Jalisco”.

Previamente, Vasti Zabdi Arana Cruz, considerada dirigente del partido, expuso de una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y con este juicio de revisión busca intentar recuperar el estatus de partido político local rumbo al proceso electoral 2026-2027.

El registro del Partido Humanista como nuevo partido político local en Jalisco quedó sin efectos. (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco)

Vínculos del Partido Humanista con La Luz del Mundo

Desde su oficialización como partido diversos actores políticos cuestionaron una presunta influencia de miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, ya que la propia dirigente pertenece a esa comunidad religiosa que tiene a su sede internacional en Jalisco, aunque ella negó categóricamente que la organización religiosa financiara la plataforma política, y aseguró que su militancia es plural y con adeptos en 89 municipios de la entidad.

El partido Movimiento Ciudadano también interpuso algunas de las impugnaciones iniciales, al igual que el PAN y PRI.

Este descarte ocurre a menos de un año del proceso electoral local de 2027 y modifica el escenario de las fuerzas políticas que competirán en Jalisco.