¡Saca el chocolate! Festival del Pan de Muerto 2026: ¿Cuándo y dónde será el evento en CDMX?

En el Festival del Pan de Muerto habrá distintas interpretaciones del pan de muerto, desde recetas tradicionales has hechas con masa madre, brioche y panes rellenos. (Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT)

Digámosle adiós al pozole de las fiestas patrias y démosle la bienvenida a uno de los manjares más esperados de la cocina mexicana. El aroma a mantequilla, naranja y azahar comenzará a sentirse en el Centro Histórico antes de que llegue noviembre, con el regreso del Festival de Pan de Muerto del Museo Kaluz a la CDMX.

El encuentro reunirá recetas tradicionales de pan de muerto y propuestas innovadoras que transforman el pan de muerto en panes rellenos, helados, bebidas y hasta hamburguesas.

En esta sexta edición del festival participarán proyectos gastronómicos que ofrecerán desde el tradicional pan de miga suave y esponjosa, cubierto de azúcar, hasta piezas de masa madre y versiones con calabaza de Castilla, guayaba, café de olla y otros ingredientes.

¿Cuándo es el Festival de Pan de Muerto 2026 en CDMX?

El VI Festival de Pan de Muerto tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en el Museo Kaluz, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

En el evento participarán 14 establecimientos y establecimientos culinarios, entre pastelerías, panaderías artesanales, restaurantes, heladerías y propuestas especializadas en bebidas.

Restaurante Matisse

Elizondo Pastelerías

Mallorca CDMX

Meyvi Helados

El Gringo Naco

MANSIO

Mater Pan Pizza Pasta

Legión de Pan

Centro de Artes Culinarias Le Crois

Kuchen, Pasteles y Eventos Las Reliquias

Mielmesabe

Consuelo Pan de Madre

Museo del Pulque y las Pulquerías

Mezcal Destreza

La variedad permitirá probar distintas interpretaciones del pan de muerto, desde piezas que conservan la receta tradicional con mantequilla, azúcar, naranja y azahar hasta preparaciones elaboradas con masa madre, brioche y panes rellenos.

También habrá panes de muerto con sabores que aprovechan ingredientes de temporada y de la cocina mexicana, como calabaza de Castilla, guayaba, café de olla, camote y pinole.

El festival tampoco se limitará al pan recién salido del horno. Algunos participantes trasladarán sus sabores a helados y propuestas saladas, mientras que la oferta de bebidas incluirá pulques y preparaciones con mezcal, con lo que el recorrido abarcará diferentes formas de reinterpretar los aromas y sabores asociados con el Día de Muertos.

¿Cuánto costará el boleto para el Festival de Pan de Muerto del Museo Kaluz?

El Museo Kaluz anunció que los boletos estarán próximamente en preventa, aunque en su publicación oficial todavía no aparece el precio para la edición 2026.

Sin embargo, de acuerdo con medios especializados, el Pasaporte Digital de Catador tendría un costo de 190 pesos, mientras que la preventa de boletos se realizaría a través de la plataforma Fever.

Este acceso incluiría la entrada al festival, las actividades programadas, un taller de boleado para elaborar un mini pan de muerto y la posibilidad de votar por la propuesta favorita. Al finalizar la experiencia, los asistentes también recibirían un reconocimiento personalizado como Catador Oficial.

Pan de muerto El Festival del Pan de Muerto habrá entre las tradicionales de ajonjolí y azúcar, así como rellenas con preparaciones dulces y saladas. (Fotografía. Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Dónde está el Museo Kaluz y cómo llegar al Festival del Pan de Muerto?

El Museo Kaluz se encuentra en Avenida Hidalgo 85, en el Centro Histórico de la CDMX, a un costado de la Alameda Central y cerca del cruce de Paseo de la Reforma con Avenida Hidalgo.

Una de las opciones más sencillas para llegar en transporte público es el Metro Hidalgo, que cuenta con servicio de las líneas 2 y 3. Desde la estación, únicamente es necesario caminar unos minutos hasta el recinto.

También se puede utilizar el Metrobús Hidalgo, con servicio de las líneas 3 y 7. Desde este punto, el Museo Kaluz se encuentra a corta distancia a pie.

Con esta sexta edición, el Festival de Pan de Muerto se convierte en una opción para quienes quieran adelantarse a las celebraciones de Día de Muertos y recorrer, en un mismo espacio, diferentes propuestas gastronómicas inspiradas en esta tradición mexicana.