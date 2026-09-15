El sake de Culiacán que se sirve con tacos y sigue tradición japonesa: Solo lo elaboran personas de buen humor

El sake Nami se elabora en Culiacán, Sinaloa, bajo métodos de tradición japonesa. (Fotos: Shutterstock y Nayeli Reyes Castro).

La mesa está puesta: hay mole encacahuatado, manchamanteles, salsa macha, pescadillas, pipián, chapulines, tacos de pork belly y panqué de elote. Para acompañar, no te esperan vinos o tequilas, sino una copa de sake lista para decir “¡kampai".

Durante más de un milenio, el sake (bebida japonesa elaborada con arroz fermentado) ha acompañado nigiris, sashimis, edamames y todo un universo de comida asiática; sin embargo, lejos de su origen, también encuentra un camino natural hacia un peculiar matrimonio con los sabores del maíz.

El primer sake mexicano se hace en Sinaloa

En Japón a todas las bebidas alcohólicas se les llama sake, así que en realidad se trata de Nihonshu y no tiene denominación de origen como el mezcal o tequila.

El sake mexicano también encuentra maridajes con moles, tacos, elotes y otros platillos de la gastronomía mexicana. (Foto: Cortesía).

Desde 2016, en Culiacán, Sinaloa se produce Nami, el primer sake mexicano, bajo la guía del Toji (maestro) Yamada-San.

Nami es una palabra japonesa que significa ‘ola de mar’. Sigue las pautas de la perfección y el método tradicional japonés sokujo: se hace artesanalmente con solo cuatro ingredientes: agua, Yamada-nishiki (conocido como el “arroz de oro”), koji (un hongo que transforma el almidón del arroz en azúcares fermentables) y levadura (convierte esas azúcares en alcohol).

El sake se elabora con cuatro ingredientes: agua, arroz Yamada-nishiki, koji y levadura. (Foto: Shutterstock).

El proceso requiere paciencia y espiritualidad: empieza con el pulido del arroz con rodillos, el cual luego es llevado a reposar en el Cuarto Koji, donde solo entran personas en paz, con buenos pensamientos y de buen humor, ya que se cree que al amasar el grano puede absorber la mala energía y afectar el sabor.

Luego, viene un proceso de fermentación en tanques de acero inoxidable, donde los maestros cantan al agua y a la levadura mientras mezclan. Al final, pasa por un proceso de pasteurización para detener la fermentación activa.

De este proceso, resultan cuatro tipos de sake en Nami: Junmai, Ginjo, Daiginjo y Nigori.

El sake puede servirse con tacos. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Cómo se toma el sake?

El sake tiene un lado profundamente ceremonial, pero también puede beberse con protocolos menos rigurosos, con variedad de platillos mexicanos y hasta en coctelería.

Durante una experiencia en colaboración con el restaurante Comal Oculto, la sommelier Alejandra López explicó que arroz y maíz pueden combinar muy bien en la mesa.

Gracias a su versatilidad, el sake puede acompañar de principio a fin un menú completo de comida mexicana, con moles, salsas, tacos y preparaciones con elote. Por ejemplo:

Alejandra recomienda beberlo con la misma espiritualidad de su preparación: “Nos invita a tener conciencia de que nos comemos lo que pensamos o vivimos; por ello invito a disfrutar en gran compañía, olvidándose del tráfico, la lluvia y los problemas”.

El sake y el maíz encuentran una combinación natural en la mesa, con maridajes que resaltan los sabores de la cocina mexicana. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Si quieres adentrarte en los sabores del sake, estos son algunos tips de la sommelier:

En copa de vino : Tradicionalmente en Japón se toma en vasitos pequeños llamados ochocos . Si quieres explorarlo con detenimiento, usa una copa de vino , la cual transforma la experiencia sensorial y permite apreciar mucho mejor su perfil y sus notas aromáticas.

: Tradicionalmente en Japón se toma en vasitos pequeños llamados . Si quieres explorarlo con detenimiento, usa una , la cual transforma la experiencia sensorial y permite apreciar mucho mejor su perfil y sus notas aromáticas. Temperatura ideal: en algunos casos, se sugiere degustarlo frío, preferentemente a 5 °C .

en algunos casos, se sugiere degustarlo frío, preferentemente a . Conservación: Al ser un producto vivo que pasa por un proceso de pasteurización, la botella debe consumirse rápido una vez abierta o mantenerse siempre en frío para evitar que se oxide.

El sake puede acompañar postres como el panqué de elote. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Para descubrir las notas, Alejandra López sugiere tres pasos: