PRI insiste en alianza opositora rumbo a 2027: ‘La contienda es contra Morena y el crimen organizado’

El PRI buscará construir una coalición con las fuerzas de oposición rumbo a las elecciones de 2027, afirmó el diputado Rubén Moreira, quien sostuvo que la contienda será contra Morena, su gobierno y el crimen organizado.

El legislador señaló que su partido definirá sus candidaturas conforme a los tiempos establecidos por la ley, pero insistió en la necesidad de que las fuerzas opositoras comiencen a construir una alianza electoral de cara a los próximos comicios.

Hace unos días, Alejandro Moreno reiteró su llamado a que PRI, PAN, MC y otras fuerzas políticas construyan un frente común para las elecciones de 2027.

El priista sostuvo que competir por separado dispersaría el voto opositor y facilitaría que Morena mantenga su ventaja electoral, por lo que planteó alcanzar acuerdos para presentar candidaturas conjuntas en los 300 distritos electorales del país.

“Si tú sumas las fuerzas opositoras, las sumas, construyes, trabajas en los 300 distritos electorales, hoy le podemos ganar la mayoría y quitarle la mayoría calificada a Morena”, afirmó.

¿Qué dijo el PRI sobre la ‘corcholata’ de Morena en Guerrero?

Al referirse a Guerrero, Moreira advirtió que Morena enfrentará un escenario complicado debido a los problemas de inseguridad, la falta de infraestructura, el deterioro de los servicios públicos y el bajo crecimiento económico.

También cuestionó la administración de la gobernadora Evelyn Salgado, así como las disputas internas dentro de Morena, al considerar que estos factores podrían impactar en el desempeño electoral del partido en 2027.

El diputado puso a Guerrero como un caso paradigmático de la presunta intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, al recordar los ataques y asesinatos de candidatos y funcionarios registrados en la entidad.

Ante este panorama, planteó incluso la posibilidad de contar con observadores internacionales durante las elecciones de 2027 y llamó a la oposición a construir una oferta política enfocada en la paz, la seguridad, el crecimiento económico y la promoción turística.

Moreira sostuvo que la ciudadanía está cansada de los errores de Morena y consideró que la oposición debe presentar una alternativa capaz de capitalizar ese descontento en las urnas.