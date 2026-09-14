Grecia Quiroz ‘batea’ propuesta de ‘Alito’ de ir en alianza con el PRI: ‘Seguiremos vía independiente’

Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan que asumió el mando tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, destacó que varios partidos han mostrado apertura hacia el Movimiento del Sombrero, pero dijo que este seguirá por la vía independiente.

“Muchos partidos, de manera general, han mostrado ese respeto, han mostrado esa apertura, esa solidaridad con este movimiento. Lo que puedo decir es que nosotros seguiremos trabajando la línea independiente, seguimos abrazando las candidaturas independientes. Hoy en día la vía independiente es una opción que la gente está volteando a ver”, apuntó Quiroz en un mensaje a medios.

Los comentarios de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, surgen luego de que Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, está en busca de alianzas con otros partidos y movimientos políticos y sugiriera que una alianza del PRI con el PAN, PRD y MC podría lanzar como candidata a Quiroz.

‘Alito’ Moreno mencionó que contempla a Grecia Quiroz y al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, como dos posibles perfiles para encabezar una eventual candidatura en Michoacán, para las elecciones 2027.

“Yo les pregunto a ustedes, ¿no será inteligente en Michoacán ir juntos todos, PAN, PRI, PRD, MC? ¿Quién va a ganar la gubernatura? El que postulemos”, consideró el priista.

Aunque en años pasados el PRI ha presentado candidaturas en alianza con el PAN y el PRD, el Acción Nacional rompió con la coalición el año pasado, con la llegada de Jorge Romero Herrera como nuevo presidente del blanquiazul.

Al igual que antes Carlos Manzo, Grecia Quiroz no pertenece a un partido político y forma parte del Movimiento del Sombrero, que es independiente y tiene el apoyo popular a nivel local.

En varias ocasiones, Quiroz ha agradecido el apoyo de otros grupos políticos pero insiste en que el Movimiento del Sobrero irá a las elecciones de 2027 en Michoacán sin pactar con otros partidos.

En su declaración más reciente, Quiroz destacó que la gente voltea a ver las candidaturas independientes como una opción viable para las elecciones “¿por qué? porque ven que somos meramente eso, ciudadanos, que no han tenido nada que ver con la política. Eso necesitamos en este movimiento, gente ciudadana que vea el bien común”.