VIDEO: ‘La Mataviejitas’ reaparece en silla de ruedas en penal de Tepepan

Juana Barraza agradeció por los apoyos entregados a las mujeres en el penal de Tepepan.

Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’, reapareció en redes sociales y fue captada en silla de ruedas en el penal de Tepepan cuando la diputada Rebeca Peralta entregó kits de higiene, sandalias y aparatos auditivos para mujeres privadas de la libertad.

Barraza usaba silla de ruedas y está visiblemente envejecida. Además, era asistida por una de las custodias para caminar

“Gracias a la diputada por los apoyos que nos dan y siempre nos han apoyado, nunca nos han dejado, siempre está al pendiente de nosotros”, agregó la mujer que permanece recluida en el penal.

‘La Mataviejitas’ está sentenciada a 759 años de prisión por una serie de homicidios contra adultas mayores.

¿Qué problemas de salud tiene ‘La Mataviejitas’?

La reciente aparición de Juana Barraza ocurrió después de que en los últimos años enfrentó diversos problemas de salud.

Por esa razón, en mayo fue trasladada desde el penal de Santa Martha Acatitla al Hospital Belisario Domínguez, en Iztapalapa, para recibir atención médica debido a una insuficiencia renal. Posteriormente, fue dada de alta y regresó al centro penitenciario.

Desde 2023, Barraza fue internada tras sufrir una caída que le provocó una fractura de fémur, lo que estaría relacionado con el uso de silla de ruedas.

Luego de su detención, también se dio a conocer que, como parte de su historial clínico, ‘La Mataviejitas’ sufrió una lesión en la espalda cuando era luchadora, lo que la obligó a alejarse de dicho deporte.

¿Qué sabemos de Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’?

Juana Barraza fue detenida en enero de 2006 y posteriormente procesada por una serie de asesinatos cometidos principalmente contra mujeres adultas mayores.

En 2008 recibió una sentencia de 759 años de prisión luego de ser declarada culpable de 16 homicidios y 12 robos calificados.

El caso llamó la atención nacional por el perfil de las víctimas y por la manera en que Barraza se acercaba a algunas de ellas. La investigación terminó por convertirla en una de las criminales más conocidas de la historia reciente de México.

Como resultado de las indagatorias, se dio a conocer que Juana Barraza se hacía pasar por enfermera o trabajadora social para entrar a la casa de las adultas mayores, solas, para robarlas y, posteriormente, asesinarlas.

Su historia ha inspirado libros, documentales y, recientemente, una nueva serie que se transmite por HBO.

La producción lleva por nombre: Mataviejitas, y sus protagonistas son Mónica Jiménez, quien interpreta a Juana Barraza, y Mayra Hermosillo, una agente que le sigue la pista para su detención.