Penta Zero Miedo vs. Roman Reigns: ¿Dónde ver Monday Night Raw en Arena CDMX EN VIVO HOY?

WWE regresa a la Ciudad de México con una función de Monday Night Raw en la Arena CDMX este lunes 14 de septiembre. (Fotos: IA, Netflix).

¡Suena la campana y la WWE está en la Ciudad de México! La Arena CDMX se convierte en territorio de Monday Night Raw, con una función que llega después de un fin de semana cargado de lucha libre y con la afición mexicana lista para otra noche de acción.

El WWE Mexico Live Tour conquistó Guadalajara y Monterrey, mientras que el Friday Night SmackDown y la Triplemanía 34 hicieron vibrar a la Arena CDMX. Ahora, este lunes la WWE cierra con broche de oro su regreso a México tras 15 años, con una cartelera liderada por Penta Zero Miedo.

Monday Night Raw: Fecha, hora, sede y dónde ver

Monday Night Raw se realiza este lunes 14 de septiembre en la Arena CDMX a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmite en vivo a través de Netflix.

El combate estelar es Penta Zero Miedo vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE.

Fecha: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Arena CDMX.

Arena CDMX. Ciudad: Ciudad de México.

Ciudad de México. Dónde ver Monday Night Raw: Netflix.

Netflix. Combate estelar: Roman Reigns vs. Penta.

Monday Night Raw regresa a México este lunes 14 de septiembre con una función en la Arena CDMX. (Foto: Netflix).

Cartelera completa de Monday Night Raw 2026

La cartelera de Monday Night Raw 2026 tiene cuatro combates anunciados, con dos campeonatos en juego y dos enfrentamientos de Triple Amenaza que repartirán boletos rumbo a Money in the Bank.

Stephanie Vaquer también forma parte de la función después de vencer a Liv Morgan en Chile para convertirse en la nueva Campeona Mundial Femenina: dará un discurso durante el programa de este lunes.

Penta vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

La lucha que concentra buena parte de la atención es Roman Reigns vs. Penta Zero Miedo por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE.

El peleador de Ecatepec consiguió esta oportunidad después de ganar el torneo que definió al retador de Reigns. Para llegar hasta aquí, Penta tuvo que superar a Laredo Kid, La Parka y Rey Fénix.

Si gana, Penta sería el primer mexicano en conquistar este campeonato desde su regreso en 2023. Mientras tanto, Reigns suma 394 días con el cinturón.

Para Penta también está en juego la posibilidad de conseguir su segundo campeonato en WWE: fue Campeón Intercontinental durante 153 días, antes de perder el cinturón ante Chad Gable.

Roman Reigns encabeza la función de Monday Night Raw en la Arena CDMX, donde defenderá el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE. (Foto Cortesía de Netflix, Craig Melvin/WWE via Getty Images) (WWE/WWE)

Dragon Lee vs. Chad Gable

La otra defensa titular de la noche también tiene sabor mexicano: Dragon Lee reta a Chad Gable por el Campeonato Intercontinental de WWE.

Gable lleva 43 días como campeón y acaba de mantenerlo en una lucha contra Rey Mysterio. En tanto, Dragon Lee quiere su primer título individual en WWE.

Tres luchadores por un lugar en Money in the Bank

La ruta hacia Money in the Bank también tiene una parada en la Arena CDMX.

En las luchas masculinas, Big Cass, Austin Theory y Je’Von Evans se enfrentan en una Triple Amenaza por un lugar en la lucha del evento que se celebrará el 10 de octubre en Nueva Orleans.

La clasificación femenina tendrá como protagonistas a Lola Vice, Kelani Jordan y Raquel Rodríguez.