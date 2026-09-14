‘Calorón’ en pleno Grito de Independencia en Nuevo León: Monterrey espera 40 grados este 15 de septiembre

Así estará el clima en Nuevo León este martes 15 de septiembre.

El clima en Nuevo León para el martes 15 de septiembre anticipa una jornada cálida en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las máximas en Apodaca alcanzarán los 39°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vista panorámica de la ciudad de Monterrey bajo un cielo medio nublado.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 34°C. San Pedro Garza García tendrá valores entre los 17°C y los 32°C, una ligera variación térmica.

Guadalupe, por su parte, registrará mínimas de 19°C y máximas de 35.3°C. Apodaca será la localidad más cálida, con temperaturas que subirán hasta los 37.3°C.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para este martes 15 de septiembre, no se espera probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones atmosféricas generales serán de cielo medio nublado.

El viento en Monterrey y Guadalupe será de 11 km/h, en San Pedro Garza García de 12 km/h, y en Apodaca alcanzará los 15 km/h. No hay alertas de lluvias intensas.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Martes 15 de septiembre: Máxima de 35°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Miércoles 16 de septiembre: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

Jueves 17 de septiembre: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los siguientes días indica una ligera baja en las temperaturas máximas, pero se mantendrán elevadas. Las mínimas permanecerán estables en los 18°C, sin pronóstico de lluvias.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en la región?

Es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Proteja su piel con bloqueador solar y use ropa ligera de colores claros. Niños y adultos mayores deben extremar precauciones y buscar lugares frescos durante las horas de mayor calor.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.