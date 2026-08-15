¿Adiós al tráfico? San Pedro Garza García prueba semáforos que operan con IA

El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, puso en marcha un programa piloto para operar semáforos con apoyo de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de espera en algunos de los principales cruces de la ciudad.

La prueba tendrá una duración de dos a tres meses y comenzó en cinco intersecciones de las avenidas Alfonso Reyes y Vasconcelos. Durante este periodo, la Dirección de Movilidad evaluará el funcionamiento de las cámaras y los algoritmos antes de determinar su expansión al resto de la red semaforizada.

Gabriel Ponce, director de Movilidad de San Pedro, explicó que el sistema analiza en tiempo real la cantidad de vehículos que circulan por cada acceso y modifica los tiempos de los semáforos de acuerdo con la demanda.

“Lo que buscamos es hacer más eficiente el tiempo que se le da a cada una de las fases de ambas intersecciones”, señaló.

En Alfonso Reyes, la tecnología fue instalada en los cruces con Gómez Morín y Jerónimo Siller, mientras que en Vasconcelos opera en Río Moctezuma, Jerónimo Siller y Calzada Mauricio Fernández Garza. En estos puntos, el sistema puede reducir o incluso omitir una fase cuando detecta poca circulación, para otorgar más tiempo de luz verde a los accesos con mayor carga vehicular.

En el caso de Vasconcelos, uno de los objetivos es lograr una mayor sincronización entre los semáforos para favorecer un flujo continuo. El sistema también permitirá realizar ajustes de programación y reinicios de manera remota desde la central de control, sin necesidad de trasladar personal hasta cada crucero. “Vamos a poder hacer los cambios de programación o algún reseteo de manera remota desde aquí”, explicó Ponce.

Actualmente, San Pedro cuenta con 110 intersecciones semaforizadas y el municipio contempla equipar progresivamente toda la red con esta tecnología. Luis Susarrey, secretario general del Ayuntamiento, señaló que el proyecto representa una inversión estimada de casi 50 millones de pesos y que se busca concluir su implementación antes de que termine la actual administración, en 2027.

Algunas ciudades del mundo implementaron el uso de semáforos asistidos con Inteligencia Artificial, entre ellas está Madrid, que desde el 2024 impulsó el uso de esta tecnología, y Bogotá, una de las ciudades más congestionadas de Latinoamérica.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometió modernizar la red de semáforos y utilizar IA; sin embargo, no hay avances sobre este proyecto en la ciudad más congestionada del mundo, según Tomtom Traffic Index.