El ‘príncipe nigeriano’ ya es el rey de los fraudes: 5 tipos de estafas hechas con IA y cómo protegerte

Proteger los datos personales debe ser prioridad ante el riesgo de caer en una estafa hecha con IA.

¡Cuidado al navegar por internet! Lo que antes solo era la estafa del ‘príncipe nigeriano’, que te prometía una gran gran cantidad de dinero a cambio de un depósito inicial pequeño, se diversificó en al menos cinco tipos de fraude cuyo ‘ingrediente’ principal es la Inteligencia Artificial (IA).

Los ciberdelincuentes no pierden el tiempo y aprovechan la inteligencia artificial para cometer sus estafas en línea; ahora, lo preocupante es que los usuarios son ‘presas fáciles’ si no detectan a tiempo las señales de alerta.

De acuerdo con el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI, los consumidores de Estados Unidos perdieron alrededor de 20 mil 900 millones de dólares por estafas en sitios web. La principal razón es que la IA genera textos e imágenes que parecen reales, pero que son sitios falsos.

“Ya no vivimos en un mundo de ‘confía, pero verifica’, vivimos en un mundo de ‘verifica, verifica otra vez y solo entonces considera confiar”, dijo Nils Mueller, director para Norteamérica de la Global Anti-Scam Alliance, en entrevista con la revista Bloomberg Businessweek.

Con el uso de la IA también van en aumento los ciberdelincuentes que cometen fraudes por internet. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA)

¿Cuáles son las formas de estafa más comunes que utilizan la IA?

Para tener herramientas de prevención y no caer en fraudes por internet, te presentamos cuáles son las formas de estafa más comunes y que utilizan la IA:

Estafas relacionadas con el romance

Las estafas románticas se llevan a cabo en redes sociales como Instagram o aplicaciones de citas. El estafador crea un perfil falso, envía una solicitud de amistad a su víctima y comienza a platicar.

Suelen usar imágenes de personas muy atractivas (hombre o mujer) y agregan a su víctima en todas sus redes sociales. Al entrar a su perfil, encontrarás fotos de viajes por el mundo y que muestran un nivel social alto, un modus operandi similar al del ‘estafador de Tinder’.

Tanto las fotos como los perfiles son creados con IA. Incluso ahora, algunos mecanismos que antes eran seguros, como las videollamadas, también pueden ser manipulados.

Otro de los fraudes relacionados es la sextorsión, en el que se envían imágenes íntimas a desconocidos para que después la víctima sea extorsionada y amenazada con difundirlas si no se paga cierta cantidad de dinero.

Las aplicaciones de citas son uno de los ganchos para crear perfiles falsos con ayuda de la IA. (Shutterstock)

¿Cómo protegerse de estafas románticas con IA?

Si utilizas Tinder o alguna otra app de citas, elige funciones de verificación con selfie.

Dichas herramientas también analizan mensajes con comportamientos sospechosos.

Mantén la conversación dentro de la aplicación si todavía no conoces a la persona.

Desconfía de cualquier persona que te pida dinero antes de conocerse personalmente.

Así funciona el fraude con IA con el que se envían invitaciones falsas

¿Te llegó una invitación por correo electrónico en el que te invitan a un ‘evento espectacular’? ¡Aguas! Podría ser una de las nuevas modalidades de phishing, un fraude para robar información personal y tus datos importantes.

Dichos correos provienen de cuentas hackeadas que utilizan la lista de contactos de una persona, o también está la opción de que se usen cuentas falsas para simular ser familiares o amigos.

Las invitaciones tienen muy pocos detalles sobre la persona que organiza la fiesta. Sin embargo, para conocer más información sobre el evento, se pide al usuario que ingrese su correo electrónico y contraseña.

Mientras que en otros casos, tan solo basta con dar clic al enlace para entregar el acceso a toda la información personal de la computadora.

¿Cómo protegerse de los fraudes a través de una invitación por correo?

Verifica la dirección de correo de quien te envió la invitación.

Coloca el cursor sobre la invitación antes de hacer clic para visualizar en la parte inferior izquierda de tu pantalla la dirección url.

para visualizar en la parte inferior izquierda de tu pantalla la dirección url. Si la invitación conduce a un sitio externo, no la abras ni des clic a nada.

Elimina el correo.

Cuidado con las ofertas falsas de empleo

Si te llegó un mensaje a tu celular en el que te ofrecen un trabajo remoto con un pago de hasta 20 mil pesos y que solo requiere de unas cuantas horas al día, podría tratarse de otra forma de fraude.

Las vacantes falsas de empleo se dispararon con la IA. (Cuartoscuro)

En algunos casos, el trabajo sí es real, pero todo es muy sospechoso debido a que no hay ninguna reunión presencial, mientras que los estafadores piden a las víctimas escribir reseñas en internet o algún otro tipo de trabajo fácil.

Esto es solo una fachada para simular que la vacante existe y se trata de labores sencillas, pero en realidad les exigen dinero para desbloquear las supuestas ganancias. En otros casos, el pago se hace a través de un cheque que resulta ser falso y es rechazado en el banco.

“No todas las estafas laborales tienen una motivación económica. Recientemente, trabajadores norcoreanos de tecnologías de la información se infiltraron en grandes empresas de EU mediante empleos que permiten recopilar información”, advierte la revista.

Así evitarás los fraudes con IA en ofertas falsas de empleo

Una de las primeras señales de alerta es si te llegó una vacante de empleo como la que se describe cuando tú no buscas trabajo o no enviaste tu currículum a alguna empresa. En todo caso, también es necesario verificar todas las ofertas de empleo que circulan por internet y tomar en cuenta lo siguiente:

Siempre es una mala señal si un empleador te pide dinero .

. Opta por entrevistas presenciales de trabajo.

Esto sabemos de los engaños con IA para supuestas inversiones

Las inversiones se popularizaron en los últimos años debido a que se trata de una forma de hacer crecer tu dinero. Sin embargo, esa fórmula también es retomada por los estafadores.

En redes sociales circulan publicaciones sobre cursos de inversión que resultan ser fraude, por lo que al dar clic se conoce al ‘club de inversión’ con supuestos testimonios de quienes utilizaron el método y aumentaron considerablemente sus ingresos.

Por eso, quienes caen en dicha trampa utilizan el método de inversión y ven crecer su dinero. El problema ocurre al intentar retirar las ganancias debido a que no es posible hacerlo o desaparecen los recursos.

El uso de la IA en este tipo de fraudes comienza desde el inicio al hacer ver a la plataforma como confiable junto con los testimonios. La mejor forma de protegerse ante este tipo de estafa comienza antes de invertir, al buscar el nombre de la plataforma, perfil y la dirección junto con las referencias para saber si se trata de un sitio confiable.

La extorsión ahora usa la IA para clonar la voz y hacerse pasar por una persona para pedir dinero. (Especial / El Financiero)

Fraudes con IA utilizan la suplantación de identidad

Una de las modalidades que más preocupación genera es la clonación de voz. A partir de una grabación disponible en redes sociales o de una conversación, algunas herramientas de IA pueden imitar la voz de una persona y utilizarla para realizar llamadas fraudulentas.

Las historias que utilizan los estafadores siempre varían, pero coinciden en generar una sensación de urgencia en la víctima para que caigan en la extorsión.

A través de una llamada telefónica fingen ser un amigo o familiar que tiene una emergencia y exigen el depósito de cantidades de dinero. Otro de los casos es cuando se hacen pasar supuestamente por tu banco y te piden datos personales para solucionar algún problema con tu cuenta.

¿Cuáles son las formas de protegerse de los fraudes con IA de suplantación de identidad?

Ante una llamada de este tipo, la principal recomendación es no actuar impulsivamente. Si alguien solicita dinero o datos sensibles, lo mejor es colgar y comunicarse directamente con esa persona a través de un número conocido.

Otro consejo es establecer previamente una frase o palabra de seguridad con tu familia, por lo que si esta no se menciona en la llamada, no se trata de una situación real.

Mientras que en el caso de una supuesta llamada bancaria, ningún banco te solicita información personal vía telefónica, por lo que lo mejor es acudir directamente a tu sucursal.

La inteligencia artificial continuará su avance y, con ella, también las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. Por eso, la mejor defensa es mantener una actitud crítica y tomar distancia al cuestionar todo lo que se ve en internet.

Con información de Bloomberg Businessweek.